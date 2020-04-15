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Ужас! Житель Орши не смог сделать прививку от бешенства - нет вакцины

15.04.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексея из Орши ни с того ни с сего укусила за шею собственная собака.

Ужас! Житель Орши не смог сделать прививку от бешенства - нет вакцины
Учитывая нелепость такого поступка, мужчина решил перестраховаться — пошел в поликлинику. Там ему сделали первую инъекцию вакцины от бешенства (полный курс — 6 уколов). А потом вдруг выяснилось, что на второй укол вакцины нет. Алексей удивился: так можно? Ведь при появлении симптомов смертность — 100%, а он планировал жить... Недавно появилось продолжение. Очень странное, пишет onliner.by

Для начала: Алексей жив, симптомы не проявились. Собака, за которой он с неподдельным интересом наблюдал все эти дни, тоже оказалась здорова. Пронесло. Но с исполнением древних медицинских протоколов явно что-то не так.

Итак, сука укусила оршанца 27 марта (дата важна). 28 марта он обратился в поликлинику, там сделали первый антирабический укол и назначили дату следующего. Курс вакцинации в таких случаях состоит из 6 инъекций — на «нулевой», 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни. Соответственно, очередной укол Алексею должны были сделать 31 марта. Но не сделали: сказали, нет вакцины.

Вообще-то, это серьезное событие, что признают и сами медики. Если пропустить срок, то все зря. Кстати, не факт, что прививочный курс необходимо проводить до конца. Считается, что если у животного за 10 суток не проявились признаки болезни, то врач может отменить дальнейшие прививки за ненадобностью. 

Поэтому в отсутствие вакцины для Алексея единственным способом лечения оставалось наблюдение за собакой. Она смотрела в ответ. Основные признаки Алексей посмотрел в интернете, что-то подсказали в местном центре гигиены и эпидемиологии. Это и пытался разглядеть: изменения в поведении, слюнотечение, пожирание посторонних предметов...


Мы тогда попытались выяснить, как вообще такое возможно. Некоторые медики бросали трубку. Другие говорили, что бешенство опасно, и объясняли, как вакцину стараются перераспределять между районами туда, где она необходима. 

По ходу дела выяснилось, что препарат в стране иссяк — не только в Орше. А новая поставка из России почему-то не состоялась. В Минздраве дополнили: партия вакцины уже в пути и 2 апреля будет перенаправлена в регионы.

Как бы то ни было, вроде решили в масштабах страны. Хоть и просрочили укол в конкретной Орше...

Сегодня (спустя больше чем две недели после укуса) Алексей снова пишет нам: «Прививок так и не сделали».

Да как так?!

— В поликлинике записывали мои контактные данные, чтобы, как только появится вакцина, со мной связаться и решить, что делать. На сегодня со мной так никто и не связался. Получается, вакцины до сих пор нет? И если кого-то укусит бешеное животное, он обречен на смерть? — рассуждает мужчина.

Он, кстати, описал свою проблему в книге обращений. Недавно получил ответ. Там все коротко и по существу: вакцина отсутствовала, центр гигиены своевременно проинформирован.



Что происходит, мы попытались узнать в Оршанском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Тут, как и раньше, подтверждают: «Была заминка с вакциной». Но вроде бы теперь она уже на пути в «Фармацию». Надеются, что туда должна поступить в четверг, а дальше будет распределяться по учреждениям.

— Это разве не опасно?

— Опасно, конечно... — отвечают в отделении эпидемиологии. — Для самых необходимых случаев мы перераспределяли вакцину, единичные дозы. А самые опасные — это те, где подтверждено бешенство у животного...

В случае Алексея как раз не подтверждено, прививки ему уже не нужны. Но если бы на 10-й день наблюдения его собака принялась пускать слюну, все могло обернуться иначе...

Внезапно и так некстати возникший вопрос о наличии антирабический вакцины в стране остается открытым. Хотя и не так популярен на фоне некоторых других тем.

По данным Минздрава, в последний раз в Беларуси у человека проявились симптомы бешенства (а значит, он умер) в 2012 году. Это была жительница Быховского района, которую укусила собака. С 2009 года от бешенства в стране умерли шестеро.
 
 
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Алексея из Орши ни с того ни с сего укусила за шею собственная собака.
 
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