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Минчанам доставят на дом освященные куличи

15.04.2020 17:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске начали доставлять на дом освященные куличи. Пасхальная продукция до конца недели доступна при заказе в «Е-доставке». Принятые меры должны помочь свести к минимуму скопление людей в публичных местах накануне праздника.

Пасхальные куличи и яйца «от шефа» доставят на дом, как и другие продукты. Перед этим их освятит батюшка. Всего готовят три вида куличей, стоят они от 1,29 рубля. До конца недели доступны и другие праздничные блюда к пасхальному столу, в том числе запеченный поросенок.

«Идея доставлять на дом освященную продукцию возникла еще до роста спроса на доставку продуктов. Совпадение роста заболеваний с чередой праздников – не из числа приятных, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь людям встретить Пасху с привычными атрибутами, но при этом остаться дома. Готовить куличи будем по сложившейся традиции, а освящать их согласился батюшка. Надеемся, это поможет тысячам белорусов накрыть пасхальный стол», – отмечают в «Е-доставке».

Пасхальная доставка будет работать до воскресной ночи. Заказать ее можно в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начали доставлять на дом освященные куличи. Пасхальная продукция до конца недели доступна при заказе в «Е-доставке». Принятые меры должны помочь свести к...
 
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