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Доходы белорусов в январе феврале выросли на 7,1%
Источник материала: Myfin
В
общем объеме денежных доходов
Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе феврале 2020 года составили 107,1% к уровню января февраля 2019 года. Об этом 15 апреля сообщил...
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