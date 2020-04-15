Доходы белорусов в январе феврале выросли на 7,1%

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В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению ( пенсии , пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.