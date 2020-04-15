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Прогноз. За сколько может продаваться iPhone SE (2020) в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Apple
Последние несколько лет практически все модели iPhone в соседней России стоят немного дешевле, чем в Беларуси. Для сравнения мы перевели нынешние цены на флагманские iPhone 11 и iPhone 11 Pro в доллары. Это позволило узнать, на сколько дороже эти аппараты у нас.
Получившийся коэффициент мы применили на стоимость iPhone SE (2-ого поколения) в России и таким образом выяснили прогнозную цену на смартфон в Беларуси.
Таким образом, мы ожидаем, что новый iPhone SE (2-ого поколения) будет продаваться в Беларуси за 1386 рублей (за базовую версию с 64 ГБ памяти), 1557 рублей (128 ГБ) и 1872 рубля (256 ГБ). Но еще раз заметим: названные выше цены — не финальные и пока неофициальные.
Также отметим: в США цены на новый iPhone SE еще ниже — соответственно 399, 449 и 549 долларов. В Европе — например, в Германии — устройства чуть дороже: 329, 379 и 499 евро (что равняется 360, 415 и 545 долларам).
Ниже — цены других популярных iPhone:
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Последние несколько лет практически все iPhone в соседней России стоят немного дешевле, чем в Беларуси.
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