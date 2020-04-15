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Прогноз. За сколько может продаваться iPhone SE (2020) в Беларуси

15.04.2020 19:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple представила iPhone SE (2-го поколения). Цена устройства в мире и России уже известна. Исходя из этого мы предположили, за сколько девайс будет продаваться в Беларуси.


Последние несколько лет практически все модели iPhone в соседней России стоят немного дешевле, чем в Беларуси. Для сравнения мы перевели нынешние цены на флагманские iPhone 11 и iPhone 11 Pro в доллары. Это позволило узнать, на сколько дороже эти аппараты у нас.

Получившийся коэффициент мы применили на стоимость iPhone SE (2-ого поколения) в России и таким образом выяснили прогнозную цену на смартфон в Беларуси.

Смартфон Россия Беларусь Коэффициент
рос. рубли доллары бел. рубли доллары
iPhone 11 (64 ГБ) 59 990 818 2209 900 1,100
iPhone 11 Pro (64 ГБ) 89 990 1227 3099 1263 1,029
iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) 99 990 1363 3299 1345 0,98
iPhone SE (2-ого поколения) 64 ГБ 39 990 545 565 1386 1,036
iPhone SE (2-ого поколения) 128 ГБ 44 990 613 635 1557 1,036
iPhone 11 SE (2-ого поколения) 256 ГБ 53 990 736 763 1872 1,036

Таким образом, мы ожидаем, что новый iPhone SE (2-ого поколения) будет продаваться в Беларуси за 1386 рублей (за базовую версию с 64 ГБ памяти), 1557 рублей (128 ГБ) и 1872 рубля (256 ГБ). Но еще раз заметим: названные выше цены — не финальные и пока неофициальные.

Также отметим: в США цены на новый iPhone SE еще ниже — соответственно 399, 449 и 549 долларов. В Европе — например, в Германии — устройства чуть дороже: 329, 379 и 499 евро (что равняется 360, 415 и 545 долларам).

Ниже — цены других популярных iPhone:

 
 
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Последние несколько лет практически все iPhone в соседней России стоят немного дешевле, чем в Беларуси.
 
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