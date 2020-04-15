Мингорисполком выделил медикам еще одну гостиницу. А сколько врачей уже живет в первой?

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком, решивший помочь столичным медикам с жильем, питанием и доставкой на работу, предоставил для них еще одну гостиницу. Она находится на улице Купревича, 4 — возле Парка высоких технологий. Первый отель , выделенный мэрией еще на прошлой неделе, заполнен уже на 68%. Кто там поселился и в каких условиях — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: booking.com

Как выглядит новая гостиница?

Изначально город выделил для медиков гостиницу «Ист Тайм», расположенную во 2-м Велосипедном переулке и рассчитанную на 250 мест. Как рассказали в Мингорисполкоме, сейчас в ней живет 170 медиков из 10-й, 6-й, 4-й, 3-й больниц, а также БСМП.

Сейчас Мингорисполком выделил еще одну гостиницу для проживания медиков — двухзвездочную «Айти Тайм», расположенную на территории Парка высоких технологий (Купервича, 4). Ее вместимость — около 200 мест. Вот как изнутри выглядит эта гостиница:



Фото: booking.com



Фото: booking.com



Фото: booking.com



Фото: booking.com



Фото: booking.com

Как организована жизнь медиков в первой гостинице?

Как и планировалось, врачей расселяют по одному в номер, чтобы они меньше контактировали друг с другом. Из удобств в каждом номере предусмотрена душевая кабина. Кухни нет. Бесплатное трехразовое питание медикам доставляют индивидуально: персонал гостиницы оставляет еду в пакетах в холле у каждого номера, предупреждает жильца стуком в дверь и уходит. Использованную пластиковую посуду постояльцы оставляют в этих же пакетах у дверей — их забирает персонал.



Фото: с сайта easttime-hotel.by

По словам заместителя директора ГП «Гостиницы столицы» Владимира Дубровского, штат гостиницы «Ист Тайм» увеличивать не пришлось — для медиков работает порядка тридцати человек персонала.

Владимир Дубровский также рассказал, что они и дальше планируют расселять медиков по-одному, чтобы было меньше вероятности заразить друг друга. По этой же причине людей стараются заселять так, чтобы на этаже, например, жили сотрудники лишь одной больницы, чтобы даже учреждения здравоохранения не пересекались между собой. Но риск пересечения медиков и так минимальны, потому что они очень устают на работе. Персонал говорит, что врачи приходят в номера и не бодрствуют, а спят.

А что с трансфером?

Город помог медикам и с доставкой на работу. Чтобы врачам не пришлось ездить в больницы на общественном транспорте, КУП «Минсксанавтотранс» выделил шесть автобусов.

— Мы попросили каждую больницу предоставить нам графики врачей, проживающих в гостинице, и теперь возим их на работу в соответствии с этим расписанием, - рассказал директор «Минсксанавтотранса» Анатолий Достанко.