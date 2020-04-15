Международная федерация гимнастики изменила правила допуска к соревнованиям

Источник материала: ОНТ

Исполком Международной федерации гимнастики изменил правила допуска к соревнованиям.

По регламенту, в крупных международных турнирах могут принимать участие гимнастки не моложе 16 лет. Из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год этот пункт пришлось пересмотреть. Спортсменки 2005 года рождения получили право выступить на главных стартах в японской столице.

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