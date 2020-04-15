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Международная федерация гимнастики изменила правила допуска к соревнованиям
Источник материала: ОНТ
Исполком Международной федерации гимнастики изменил правила допуска к соревнованиям.
По регламенту, в крупных международных турнирах могут принимать участие гимнастки не моложе 16 лет. Из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год этот пункт пришлось пересмотреть. Спортсменки 2005 года рождения получили право выступить на главных стартах в японской столице.
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Исполком Международной федерации гимнастики изменил правила допуска к соревнованиям. По регламенту, в крупных международных турнирах могут принимать участие...
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