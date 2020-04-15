МИД: более 6,8 тыс. белорусов оказана помощь в возвращении на родину

Источник материала: ОНТ

Свыше 6,8 тыс. белорусов смогли вернуться на родину благодаря помощи в различных форматах. За текущие сутки большинство соотечественников воспользовались организованными при содействии загранучреждений автобусными маршрутами и вернулись из Польши, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Сегодня рейс «Белавиа» доставит белорусов в Минск из Турции. 14-15 апреля благодаря совместным усилиям посольств Беларуси в Венгрии и Австрии шести гражданам оказана помощь в транзите из Словении и Хорватии до аэропорта Будапешта. Они вылетели рейсом «Белавиа» и сегодня вечером должны прибыть в Минск.

Также на завершающем этапе находятся процедуры по формализации подходов по возвращению белорусов из наиболее проблемных регионов, в первую очередь из Индии – штат Гоа.

МИД напоминает:

- в Румынии до 14 мая продлен режим чрезвычайного положения;

- в Грузии до 10 мая продлен режим чрезвычайного положения, в том числе введен запрет на въезд/выезд всех граждан из городов Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми;

- география регулярных рейсов «Белавиа» в европейский регион и Израиль сохраняется.

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