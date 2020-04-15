|
Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 апреля провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки поступали со всей страны.
В основном, людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. Некоторые из вопросов решались тут же.
Так, исправить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили в городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из минских многоэтажек.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные формы и методы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне.
Звучали и благодарности за решенные проблемы. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.
Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии
Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 апреля провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)