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Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии

15.04.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 апреля провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки поступали со всей страны.

В основном, людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. Некоторые из вопросов решались тут же.

Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии

Так, исправить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили в городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из минских многоэтажек.

Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию, касалась, конечно, работы местных органов власти. И эти вопросы, конечно, должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они вынуждены были обращаться опять в какие-то другие инстанции, потому что их вопрос не решается.

У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные формы и методы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне.

Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии

Звучали и благодарности за решенные проблемы. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.

Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 апреля провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки...
 
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