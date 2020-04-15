МАРТ и Госконтроль - про цены на маски и септики, лимоны и имбирь

Источник материала: Tut.by

В Госконтроле рассказали, чем закончились повторные проверки торговых сетей и аптек из-за заметного роста цен на некоторые товары, а также нехватки некоторых из них. А в МАРТ — о том, о подорожание каких товаров сообщают покупатели на телефонную линию. Напомним, ранее белорусы жаловались на рост цен на лимоны, имбирь, чеснок, а также на отсутствие масок и антисептиков и их высокую стоимость. Цены на имбирь доходили до 50 рублей, на чеснок и лимоны — до 17 рублей.





В КГК ранее поясняли заметный скачок цен в том числе тем, что некоторые импортеры и производители увеличили отпускные цены, а отдельные торговые сети превышали рекомендованный лимит на торговые надбавки на социально значимые товары. Заметный рост цен на защитные средства, в том числе на маски и антисептики, в некоторых случаях происходил из-за того, что аптека приобрела товары через цепочку из нескольких недобросовестных посредников, которые завышали стоимость.

Напомним, в апреле власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 27. Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя или импортера на этот товар не может превышать 15%.

Это решение должно решить в том числе вопрос с недобросовестными посредниками, потому что надбавка ограничена 15% независимо от числа посреднических структур между производителем и покупателем, уточнили FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Ранее размер надбавки на эти товары не регулировался, поэтому каждый посредник мог установить размер надбавки на свое усмотрение, из-за чего цены могли заметно расти.

Госконтроль — про наличие масок и антисептиков в аптеках

В ГКТ отмечают, что в аптечной и торговой сети значительно улучшилась ситуация с наличием товаров повышенного спроса и ценами на них.

В ведомстве напоминают, что в конце марта — начале апреля были проблемы с обеспечением аптек и розничной торговой сети медицинскими масками, антисептическими и дезинфицирующими средствами. «Из 283 подвергнутых мониторингу аптек маски были в продаже только в 48 (17%), антисептики — в 109 (38,5%)», — поясняют в КГК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После критики президента и его требования обеспечить аптеки защитными средствами специалисты КГК снова промониторили их наличие. «Проведенным 13 апреля мониторингом была охвачена 1081 аптека. В 964 из них (89,2%) имелись маски (медицинские, санитарно-гигиенические), в 893 (82,6%) — антисептики на спиртовой основе. В государственной аптечной сети указанные товары были в продаже практически везде», — рассказывают в ведомстве.

По данным интернет-ресурса по поиску медтоваров и лекарств 103.by, на 18.42 маски были в 50 минских аптеках. Цены — от 96 копеек до 1,66 рубля. По данным tabletka.by, одноразовые маски от «Славянки» были в 76 аптеках Минска (цены от 67 до 95 копеек), от «Элемы» — в 39 (цены от 1,1 до 1,44 рубля), от «МедЛен» — в 30 (цены от 144 до 148 рублей за 200 штук), остальных производителей — в единичных аптеках.

МАРТ — о подорожании каких товаров сообщают белорусы и как изменилось число таких жалоб

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, о подорожании каких товаров сообщают белорусы. Напомним, ранее ведомство запустило телефонную линию, чтобы покупатели могли делиться информацией о необоснованном повышении ценников. В ведомстве пояснили, что большинство сообщений касается цен на защитные средства — маски, антисептики и медицинские перчатки, а также на лимоны, имбирь, чеснок. При этом количество звонков о росте цен стабилизировалось, уточнили в ведомстве.

В этой ситуации МАРТ и КГК запустили телефонные линии, на которые можно сообщать про необоснованный рост цен на товары. И если в МАРТ, к примеру, за первые два дня поступило больше 350 звонков, то за прошлую неделю — около 210, а за понедельник и вторник на этой неделе — порядка 30. То есть число звонков заметно снизилось. В МАРТ связывают сокращение обращений в том числе тем, что стоимость многих товаров, на цены на которые жаловались, начали снижаться.

В МАРТ рассказывают, что если в первые дни максимальная цена имбиря, о которой сообщали на телефонную линию, доходила до 50 рублей, а лимонов и чеснока — до 15 рублей (максимальные цены фиксировали, как правило, на рынках), то на нынешней неделе максимальные ценники на эти товары — 30 и 9,99 рубля соответственно.

Большинство звонков — около 70% — касается цен на защитные средства — маски, антисептики и медицинские перчатки, а также на лимоны, имбирь, чеснок. Единичные звонки касаются роста цен на репчатый лук, апельсины, киви, груши, рис, гречку, хлеб.

В ведомстве рассказывают, что проверяют информацию о необоснованном росте цен, выясняют, соответствует ли это действительности и выясняют причины роста.

КГК — про то, что происходит с ценами на имбирь, лимоны, чеснок

Специалисты КГК также 13 апреля проверили торговые сети в Минске.

«Их результаты показали, что ситуация с формированием цен на пользующуюся повышенным спросом продукцию (лимоны, имбирь, чеснок и др.) также улучшилась. Практически все торговые сети снизили розничные цены на пользующиеся спросом продукты. К примеру, на 13 апреля стоимость 1 кг лимонов в торговой сети ООО „Евроторг“ составила 8,99 рубля (до 7 апреля она была от 9,99 до 11,99 рубля), „Виталюр“ — 6,79 рубля (8,99 рубля), „ЮНИФУД“ (сеть „Алми“) — 6,45 рубля (9,99 рубля); стоимость 1 кг имбиря в торговой сети ООО „Евроторг“ — 22,99 рубля (26,99 рубля), „Виталюр“ — 22,49 рубля (29,99 рубля), „Санта“ — 30,99 рубля (33,99 рубля)», — отмечают в ГТК.



Ценник в «Виталюие» в Минске на Некрасова

По данным FINANCE.TUT.BY, стоимость имбиря в магазинах «Копилка» превышает 32 рубля, в Green он стоит 29,99 рубля, в «Короне» — 28,55 рубля, а в ProStore — 25 рублей. К примеру, если в Green имбирь раньше стоил 32,99 рубля, то в ProStore ценник был таким, как и сейчас.

Уточним, что в «Виталюре» стоимость лимона составляет 6,79 рубля на акции, постоянная цена — по-прежнему 8,99 рубля, в ProStore — 9,99 рубля, в Green — по 7,99 и 11,59 рубля. Чеснок, по данным FINANCE.TUT.BY, в «Виталюре» стоит 10,99 рубля, в «Евроопте» — 11,99 рубля (цена не изменилась), в «Е-доставке» — 16,99 рубля, в ProStore — 13,99 рубля, в Green — 16 рублей.



Ценник в «Виталюие» в Минске на Некрасова

По данным сервиса InfoPrice, по состоянию на 14 апреля цены на лимоны составляли от 6,79 до 11,59 рубля за кило в зависимости от ритейлера. Сервис сравнивал цены в шести торговых сетях — «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green. «Для сравнения, неделю ранее можно было найти желтые цитрусы и за 5,99 рубля. С другой стороны, все сети, за исключением одной, опустили цены ниже 9 рублей, — рассказывают в InfoPrice. — За чеснок сейчас просят от 9,99 до 14,99 рубля. Нижняя граница за неделю осталась прежней, а вот верхняя раньше была еще выше — до 18,95 рубля. Дорогим остается имбирь — от 19,99 до 29,99 рубля за кило».



Ценники в «Евроопте» в Воложине

Представители сервиса по сравнению цен отмечают, что «мониторинг показал аномально высокие разницы в ценах у разных сетей — в 50−70%».

«Иными словами, при неудачном выборе магазина есть риск переплатить в полтора раза. А с учетом того, что цены на эти товары и так далеко не низкие, это может заметно ударить по „кошельку“ рядового покупателя, — поясняют в InfoPrice. — Однако есть и позитивная тенденция: многие торговые сети, где цены были наиболее высокими, начали их снижать. В целом же, дороже всего сейчас покупать витаминные фрукты и овощи в премиальных гипермаркетах».





Какие нарушения по ценам нашли в аптеках и торговых сетях

«При этом при мониторинге установлены нарушения, связанные с формированием торговыми объектами наценки на товары, подпадающие под государственное регулирование. Так, в одном из столичных магазинов выявлены факты реализации отечественных антисептиков, на которые торговый объект применил наценку свыше предусмотренных 15% (антисептик продавался по цене 12,50 рубля при стоимости на заводе-изготовителе 6 рублей). В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении субъекта торговли и его должностных лиц к административной ответственности», — уточняют в КГК.

Похожие нарушения при формировании розничной цены товаров нашли также в Каменецком райпо, аптечных пунктах Брестской городской больницы № 2″, в магазине ОАО «Плодовощсервис» в Гродно и некоторых других магазинах и аптеках.

Какая ситуация в регионах с ценами

В КГК по Гродненской области, к примеру, сообщают, что установили факты отсутствия в продаже товаров повышенного спроса, предусмотренных ассортиментными перечнями. «в одном из торговых объектов в продаже отсутствовали чеснок, капуста свежая, лимонная кислота, мармелад, ирис, из двух наименований хлеба ржаного в продаже имелось лишь одно», — отмечают в КГК по Гродненской области.

Специалисты КГК также нашли случаи, когда отдельные производители заметно повысили цены на продукцию. К примеру, на молочную продукцию — на 3%, на масло животное — на 5%, на фруктовое пюре — почти на 10%.

«После направления Комитетом области рекомендаций субъектами хозяйствования приняты решения о снижении цен до установленного уровня, — отмечают в КГК по Гродненской области. — Также установлен факт нарушения в одном из торговых объектов Гродно требований постановления Совета министров от 30 марта 2020 года № 184 в части повышения розничных цен по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 года». Напомним, это постановление устанавливает для импортеров и производителе поток по повышению — до 0,5% в месяц. Однако власти намерены отменить действие этого документа, но усилить госрегулирование стоимости социально-значимых товаров.

Комитет госконтроля намерен продолжить проводить мониторинги в торговой и аптечной сети. «При выявлении фактов нарушения законодательства будут применяться жесткие меры реагирования», — уточняют в ведомстве.

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