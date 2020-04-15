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Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

15.04.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для их возведения уже подобрали места. Новое жилье появится в Заводском и Советском районах. На данный момент в Минске 10 общежитий, в которых проживают более 4500 столичных медиков.

Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
В комитете по здравоохранению создана жилищная комиссия, где распределяются в данный момент места для заселения в общежития. Кто пользуется преимущественно первым правом – это два медицинских работника, которые работают в системе здравоохранения, подчиненные комитету по здравоохранению города Минска.

На начало 2020 года количество медицинских работников, ожидающих койко-место в общежитии, более 800 человек. Еще почти 3000 медиков нуждаются в улучшении жилищных условий.

Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

Люди в материале: Георгий Будревич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для их...
 
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