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Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для их возведения уже подобрали места. Новое жилье появится в Заводском и Советском районах. На данный момент в Минске 10 общежитий, в которых проживают более 4500 столичных медиков.
Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
На начало 2020 года количество медицинских работников, ожидающих койко-место в общежитии, более 800 человек. Еще почти 3000 медиков нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для их...
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