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«Ещё попробуй её догони». В свои 78 бабушка-фермер разбирается в двигателе и лихо ездит на тракторе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В свои 78 женщина-фермер из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В теплице – небольшой по меркам футбольного поля, но очень даже приличной по сравнению с домом Веры Васильевны – все самое ценное для будущего урожая. Рассада ждет своего часа – помидоры и перцы будут грунтовые. Подходит к посадке и бульбочка.
Вера Шигалева, жительница агрогородка Орехово:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вера Васильевна не припомнит, чтобы в колхозные времена наводила марафет в кабине, а вот принарядиться – это запросто. Шесть лет провела за баранкой, а еще шесть – мастером-наладчиком.
Сын Александр – правая рука. Посеяли вместе все зерновые, на очереди – кукуруза. Поле по-хозяйски размечено. Время дисковать под овощные. Шутит: у матери по венам течет машинное масло, а вместо сердца – пылающий двигатель.
Александр Шигалев, житель агрогородка Орехово
Вера Шигалева:
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Новости Беларуси. В свои 78 женщина-фермер из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24...
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