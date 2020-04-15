Источник материала: ОНТ

Известный канадский тренер Билл Питерс возглавил «Автомобилист» из Екатеринбурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

Соглашение рассчитано на два сезона. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады Билл Питерс завоевал золотые медали чемпионата мира и Кубок мира. В 2016-м году уже в качестве рулевого команды стал победителем мирового форума. В НХЛ канадский специалист возглавлял «Каролину» и «Калгари», работал на Матче всех звёзд Лиги в 2019 году.

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