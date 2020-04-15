КГБ задержал главного идеолога Гомеля?

На данный момент известно, что чиновницу арестовали прямо на рабочем месте 18 марта, после чего увезли в Минск, где поместили в СИЗО КГБ. По имеющимся данным, это было сделано для того, чтобы исключить возможное давление на следствие.





В настоящее время обязанности главного городского идеолога исполняет Елена Баркова.





Официальные органы никак не комментируют ситуацию.







