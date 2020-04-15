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КГБ задержал главного идеолога Гомеля?
Источник материала: Партизан
В Гомеле задержали главного идеолога горисполкома. Об этом редакции
На данный момент известно, что чиновницу арестовали прямо на рабочем месте 18 марта, после чего увезли в Минск, где поместили в СИЗО КГБ. По имеющимся данным, это было сделано для того, чтобы исключить возможное давление на следствие.
В настоящее время обязанности главного городского идеолога исполняет Елена Баркова.
Официальные органы никак не комментируют ситуацию.
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В Гомеле задержали главного идеолога горисполкома. Об этом редакции «Сильных Новостей» стало известно на прошлой неделе, но, прежде чем опубликовать информацию,...
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