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Инфографика. Беларусь в кольце карантинов: все соседи Беларуси временно закрыли границы
Источник материала: Партизан
Все соседние с Беларусью страны в целях борьбы с распространением COVID-19 продлили сроки ограничений на въезд на свою территорию иностранных граждан.
Весь периметр белорусских границ из-за карантинных мер сопредельных государств продолжает оставаться временно недоступен для въезда в соседние страны. Польша, Литва, Латвия, Россия и Украина на разные сроки продлили запрет на въезд иностранных граждан.
Беларусь в кольце карантинов | Инфографика sputnik.by
Предварительные сроки запрета на въезд иностранцев в соседние с Беларусью страны – в инфографике Sputnik.
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Все соседние с Беларусью страны в целях борьбы с распространением COVID-19 продлили сроки ограничений на въезд на свою территорию иностранных граждан.
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