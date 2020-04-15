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Инфографика. Беларусь в кольце карантинов: все соседи Беларуси временно закрыли границы

15.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все соседние с Беларусью страны в целях борьбы с распространением COVID-19 продлили сроки ограничений на въезд на свою территорию иностранных граждан.

Весь периметр белорусских границ из-за карантинных мер сопредельных государств продолжает оставаться временно недоступен для въезда в соседние страны. Польша, Литва, Латвия, Россия и Украина на разные сроки продлили запрет на въезд иностранных граждан.


Беларусь в кольце карантинов | Инфографика sputnik.by

Предварительные сроки запрета на въезд иностранцев в соседние с Беларусью страны – в инфографике Sputnik.
 
 
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Все соседние с Беларусью страны в целях борьбы с распространением COVID-19 продлили сроки ограничений на въезд на свою территорию иностранных граждан.
 
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