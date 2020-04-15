В Беларуси на 16 апреля объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра

Сильный ветер до 25 м/с ожидается на большей части Беларуси 16 апреля.

Ветер усилится до 15-22 м/с ночью по северо-западу, а утром и днем - на большей части территории страны. Днем по северу Беларуси может быть и до 25 м/с.

Завтра ожидаются осадки, в основном дождь. Температура ночью 0..+6°С, днем +8..+14°С, на юге - до +17°С.

17 апреля местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром по северу на отдельных участках дорог гололедица. Ветер - местами, преимущественно по северо-востоку, сильный порывистый. Ночью ожидается -3..+4°С, днем +6..+13°С, сообщает Белгидромет.

18 апреля ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах пройдет кратковременный мокрый снег. Ночью будет -4..+1°С, днем +4..+11°С.