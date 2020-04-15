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Случчанин стал призёром Международной конференции научно-технических работ

15.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин стал призёром Международной конференции научно-технических работ

Учащиеся 11-го класса средней школы №11 города Слуцка Царикович Артур прошел в финал XXII Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в Науку 2020». Это мероприятие традиционно организует ФГАОУ «Московский физико-технический институт». Об этом сообщается в группе школы во Вконтакте.

Артур Царкович стал победителей в секции математических наук и программирования с работой «Contact - мобильное приложение для коммуникации с людьми с нарушениями речи» (руководитель проекта - Жук Владимир Анатольевич). По результатам конференции он завоевал Диплом III степени.

А учащиеся 11-й школы Гринюк Елизавета (10 класс) и Стамбровский Тимофей (11 класс) прошли в финал в Секции фундаментальной и прикладной физики с работой «Создание автоматизированной экспериментальной установки для изучения процесса рекуперации воздуха» (руководитель проекта - Чернов Дмитрий Валерьевич).

В этом году заключительный этап конкурса Московского физико-технического института проводился в дистанционном формате. Участники заранее подготовили презентации своих работ, проработали их с менторами конкурса, был сформирован список докладов, где каждому конкурсанту отводилось 20 минут на защиту своей работы.

 
 
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Учащиеся 11-го класса средней школы №11 города Слуцка Царикович Артур прошел в финал XXII Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в...
 
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