Apple выпустила обновленный iPhone SE

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Размер дисплея составит 4,7 дюйма





Компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE с клавишей "домой" и с одной камерой. Об этом сообщает The Verge.





Он похож на iPhone 8, но имеет более современные характеристики. Телефон имеет 4,7-дюймовый экран, рамки вокруг экрана и домашний кнопку с Touch ID.









Также в iPhone SE одна задняя камера на 12 мегапикселей с фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Сейчас камеру называют лучшей однокамерной системой в iPhone. ПКамера поддерживает портретный режим, Smart HDR и 4К-видео.





Передняя камера имеет 7 мегапикселей. По сравнению с iPhone высшего класса, в iPhone SE нет режима ночной съемки, распознавание лица и портов для наушников.





Смартфон защитили от пыли и влаги. Его можно опускать в воду на глубину до метра на полчаса.





Также в iPhone SE есть беспроводная зарядка по стандарту Qi и быстрая проводная зарядка на мощности до 18 ватт. В Apple обещают, что телефон за 30 минут может зарядиться до 50%, но для этого придется приобрести отдельный адаптер, который не входит в комплект.





Заказать новый iPhone можно с 17 апреля, а отправлять его начнут с 24 апреля.





Модель с 67 гигабайтами будет стоить 399 долларов, с 128 гигабайтами - 449 долларов и с 256 гигабайтами - 549 долларов. На новых телефонах будет бесплатный доступ к Apple TV Plus в течение года. Он будет представлен в черном, белом и красном цвете.





Напомним, что появились подробности о дизайне новых iPhone. В новую линейку войдут четыре устройства, дизайн которых будет ориентирован на последний iPad.





Как сообщалось ранее, Apple лишит интернета старые модели iPhone.