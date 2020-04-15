Как часто необходимо мыть руки? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Всё в наших руках. Особенно, когда дело касается нашего же здоровья. Сколько раз в день мы моем руки? А трогаем лицо? Здесь цифры явно не в равновесии. Но контролировать стоит все действия. Особенно сейчас, чтобы потом это вошло в простую привычку. Как и влажная уборка. Когда чище и дышится легче, и настроение повышается.

Умывальников начальник и мочалок командир. Помните забавную детскую сказку про Мойдодыра? Там в деталях рассказано, что ждет немытых трубочистов. В нашем детстве было такое. Весь день гоняешь мяч с друзьями, лазишь по заборам, прибегаешь с улицы, чтобы перекусить. И не дай бог, умывальник обойдешь стороной – с грязными руками за стол мама не пустит. А если схитрить, вероятно, что и к друзьям тоже.

Мы взрослеем, а правила личной гигиены остаются те же. И актуальность их соблюдать только растет.

Если бы несколько месяцев назад мне сказали, что я так изменю свой мир, не поверила бы! Раньше руки мыла пять раз в день. Ну плюс раз-два, это если готовлю или убираю. Теперь – мою каждые 40 минут. Чтобы не забыть – напоминание в смартфоне.

С таким усердием в день выходит раз 25. В неделю – 175. 750 раз в месяц! Ну и антисептиком ещё пользуюсь. В общем, под тысячу раз в месяц мои руки под воздействием. Много? Может быть. А может, это столько, сколько сейчас надо.

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья: «Если смотрите, что загрязнили руки, где-то поконтактировали не со своими предметами обихода, если был посторонний контакт. Лучше помыть. Здесь акцентируем на том, что мыло должно быть жидкое желательно. На твердом остается больше потагенов. Во все времена актуально мыть руки, следить за собой, выполнять элементарные правила личной гигиены, ну и позитивный настрой дадут нам хороший результат».

Мама говорит: ты так изменилась, ты другая! Не нарадуется и чистым рукам, и влажной уборке в квартире. Три раза в неделю. Понедельник, четверг, суббота. Эх, мечта всех родителей. Но, может, в этом нет ничего удивительного? Это и есть нормальность? Сейчас. Мыть руки, убирать в квартире – да, пусть чаще, но так надо.

Главное – не зайти слишком далеко и не превратить свою жизнь в абсолютную стерильность потом. Но в настоящее время не до шуток.

Правда, в такую чистоту некого и звать. Друзья тоже путешествуют по маршруту дом-работа-дом. Мы не обнимаемся, не жмём руки. И на глаз точно определять дистанцию в метр и в полтора.

Хотя бы за это вирусу надо сказать спасибо – вспомним старое доброе, и научимся полезному.

Сейчас так делать правильно. Потом? А давайте об этом поговорим именно потом. Когда мы все станем лучше.

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