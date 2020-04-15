|
Как часто необходимо мыть руки? Рубрика «Антивирус»
Источник материала: ОНТ
Всё в наших руках. Особенно, когда дело касается нашего же здоровья. Сколько раз в день мы моем руки? А трогаем лицо? Здесь цифры явно не в равновесии. Но контролировать стоит все действия. Особенно сейчас, чтобы потом это вошло в простую привычку. Как и влажная уборка. Когда чище и дышится легче, и настроение повышается.
Умывальников начальник и мочалок командир. Помните забавную детскую сказку про Мойдодыра? Там в деталях рассказано, что ждет немытых трубочистов. В нашем детстве было такое. Весь день гоняешь мяч с друзьями, лазишь по заборам, прибегаешь с улицы, чтобы перекусить. И не дай бог, умывальник обойдешь стороной – с грязными руками за стол мама не пустит. А если схитрить, вероятно, что и к друзьям тоже.
Мы взрослеем, а правила личной гигиены остаются те же. И актуальность их соблюдать только растет.
Если бы несколько месяцев назад мне сказали, что я так изменю свой мир, не поверила бы! Раньше руки мыла пять раз в день. Ну плюс раз-два, это если готовлю или убираю. Теперь – мою каждые 40 минут. Чтобы не забыть – напоминание в смартфоне.
С таким усердием в день выходит раз 25. В неделю – 175. 750 раз в месяц! Ну и антисептиком ещё пользуюсь. В общем, под тысячу раз в месяц мои руки под воздействием. Много? Может быть. А может, это столько, сколько сейчас надо.
Мама говорит: ты так изменилась, ты другая! Не нарадуется и чистым рукам, и влажной уборке в квартире. Три раза в неделю. Понедельник, четверг, суббота. Эх, мечта всех родителей. Но, может, в этом нет ничего удивительного? Это и есть нормальность? Сейчас. Мыть руки, убирать в квартире – да, пусть чаще, но так надо.
Главное – не зайти слишком далеко и не превратить свою жизнь в абсолютную стерильность потом. Но в настоящее время не до шуток.
Правда, в такую чистоту некого и звать. Друзья тоже путешествуют по маршруту дом-работа-дом. Мы не обнимаемся, не жмём руки. И на глаз точно определять дистанцию в метр и в полтора.
Хотя бы за это вирусу надо сказать спасибо – вспомним старое доброе, и научимся полезному.
Сейчас так делать правильно. Потом? А давайте об этом поговорим именно потом. Когда мы все станем лучше.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё в наших руках. Особенно, когда дело касается нашего же здоровья. Сколько раз в день мы моем руки? А трогаем лицо? Здесь цифры явно не в равновесии. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)