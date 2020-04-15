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Едим и сидим дома: быстрые рецепты пасхальных куличей
Источник материала: Партизан
Такие куличи получатся даже у самых неопытных хозяек
Наши предки готовились к пасхальному застолью несколько дней. Заранее красили и замачивали в разных отварах яйца, за несколько дней до праздника ставили опару на тесто для традиционных куличей. В современном ритме жизни мало кто может придерживаться этих правил. И рецепты быстрых куличей, которые можно приготовить за несколько часов без предварительной подготовки, все более востребованы хозяйками…
Кулич быстрого приготовления
Длительность приготовления: 5 часов
Ингредиенты:
мука – 4 стакана (600 г);
яйца – 3 шт.;
дрожжи сухие – 1 пакетик (11 г) или свежие – 50 г;
масло сливочное (или маргарин) – 100 г;
молоко – 1 стакан (250 мл);
сахар – 1 стакан (200 г);
соль – по вкусу;
глазурь белковая.
Приготовление
Молоко подогрейте (не выше 30-35 градусов). На самом маленьком огне растопите сливочное масло. Дрожжи разведите в теплом молоке.
В миску вбейте яйца, добавьте сахар. Взбейте яйца с сахаром.
Просейте муку. Соедините все ингредиенты в миске. Тщательно перемешайте с яйцами, растопленным маслом или маргарином, сахаром, солью и мукой. Замесите мягкое тесто.
Это тесто сразу выкладывайте в смазанные маслом формы и ставьте на 3-4 часа в теплое место.
Разогрейте духовку. Пеките сперва в разогретой до 190 градусов 15 минут, затем при температуре около 170 градусов – еще минут 30. (Вниз духовки можно поместить жаростойкую емкость с горячей водой, чтобы куличи не подгорали.)
Украсьте куличи по своему желанию – например, белковой глазурью. Для ее приготовления взбейте охлажденный белок с сахаром и лимонным соком.
Легкий пасхальный кулич
Длительность приготовления: 3 часа
Ингредиенты:
мука – 1 кг;
молоко – 1/2 л;
сливочное масло – 200 г;
дрожжи сухие – 2 пакетика или свежие – 50 г;
яйца – 1-2 шт.;
сахар – 1 стакан;
ванильный сахар – 1 ч.л.;
соль – 2 ч.л.
Приготовление
Разведите дрожжи в теплом молоке (37 градусов). Добавьте яйцо, соль, сахар, ванилин. Хорошо вымесите. Всыпьте в полученную массу часть муки и хорошо вымесите. Добавьте оставшуюся муку и размягченное масло и снова хорошо вымесите.
Накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место на 30-60 минут.
Тесто обомните, сформируйте изделия, дайте постоять 15-20 минут. Смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте куличи при 200 градусах, мелкие изделия – при 225 градусах.
Вкусный и быстрый кулич
Длительность приготовления: 3,5 часа
Ингредиенты:
молоко – 1 стакан;
мука – 500-700 г;
сливочное масло – 100-150 г;
яйца – 4 шт.;
дрожжи сухие – 1 пакетик (11 г);
сахар – 50-70 г;
изюм – 100 г;
соль – 1 ч.л.
Приготовление
В большую емкость всыпьте пакетик сухих дрожжей, добавьте сахар, теплое (не горячее) молоко и около 50 г муки. Перемешайте до однородной массы.
Растопите сливочное масло и присоедините к дрожжевой смеси. Туда же добавьте яйца, за исключением двух отделенных белков, которые пойдут на смазывание куличей. Все тщательно перемешайте.
По чуть-чуть добавляйте муку и вымешивайте тесто. На этом этапе начните добавлять изюм.
Когда тесто более или менее сформируется в единый ком, выложите его на стол и хорошенько вымесите до однородного состояния. Затем поставьте на 30 минут в теплое место.
Выложите тесто на стол, аккуратно перемните его, разложите по формам и поставьте в теплое место еще на 20-25 минут.
Когда тесто поднимется, отправьте формы в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов, на 40 минут. Украсьте.
Быстрый кулич на соде и без дрожжей
Длительность приготовления: 2-2,5 часа
Ингредиенты:
мука – 400 г;
сливочное масло – 60 г;
молоко – 300 мл;
яйца – 2 шт. (отделить желтки от белков);
сахарная пудра – 120 г;
ванильный сахар – 1 пакетик;
лимонный сок – 4 ст.л.;
изюм без косточек – 50 г;
сода – 1 ч.л.;
лимонная глазурь (можно покупная).
Приготовление
Желтки разотрите с сахарной пудрой и ванилином. Соедините с растопленным маслом. Добавьте постепенно сок лимона.
Просейте и добавьте часть муки и соду (или разрыхлитель). Затем молоко, потом оставшуюся муку.
Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите и присыпьте мукой. Добавьте его в тесто.
Белки взбейте в сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро введите белки в тесто деревянной или пластиковой лопаткой. Сразу же разложите тесто по заранее приготовленным формочкам.
Поставьте куличи в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. После того как готовые куличи остынут, приготовьте лимонную глазурь и полейте их.
Кулич за 2 часа в хлебопечке
Длительность приготовления: 2-2,5 часа
Ингредиенты:
сухие дрожжи – 2,5 ч.л.;
мука – 400 г;
яйца – 3 шт.,
молоко – 170 мл,
сливочное масло – 30 г (2 ст.л.);
сахар – 5-7 ст.л.;
ванилин – 1 пакетик (2 г);
соль – 0,5 ч.л.;
изюм, курага – 80-100 г.
Приготовление
Засыпьте все продукты в хлебопечку. Молоко должно быть теплым. Растопленное сливочное масло можно добавить в молоко, а можно просто залить в емкость с продуктами.
Тесто получится немного жидковатым – не пугайтесь.
Запустите режим "2", или "Быстрая выпечка". Размер – "М", тип корочки — "Светлая".
Через два часа кулич будет готов.
Источники: www.russianfood.com, www.allrecipes.ru, www.vkussovet.ru, www.edimdoma.ru, www.chelovechki.net
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Такие куличи получатся даже у самых неопытных хозяек
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