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Едим и сидим дома: быстрые рецепты пасхальных куличей

15.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такие куличи получатся даже у самых неопытных хозяек

Едим и сидим дома: быстрые рецепты пасхальных куличей
Наши предки готовились к пасхальному застолью несколько дней. Заранее красили и замачивали в разных отварах яйца, за несколько дней до праздника ставили опару на тесто для традиционных куличей. В современном ритме жизни мало кто может придерживаться этих правил. И рецепты быстрых куличей, которые можно приготовить за несколько часов без предварительной подготовки, все более востребованы хозяйками…

Кулич быстрого приготовления

Длительность приготовления: 5 часов
Ингредиенты:

мука – 4 стакана (600 г);
яйца – 3 шт.;
дрожжи сухие – 1 пакетик (11 г) или свежие – 50 г;
масло сливочное (или маргарин) – 100 г;
молоко – 1 стакан (250 мл);
сахар – 1 стакан (200 г);
соль – по вкусу;
глазурь белковая.
Приготовление

Молоко подогрейте (не выше 30-35 градусов). На самом маленьком огне растопите сливочное масло. Дрожжи разведите в теплом молоке.

В миску вбейте яйца, добавьте сахар. Взбейте яйца с сахаром.

Просейте муку. Соедините все ингредиенты в миске. Тщательно перемешайте с яйцами, растопленным маслом или маргарином, сахаром, солью и мукой. Замесите мягкое тесто.

Это тесто сразу выкладывайте в смазанные маслом формы и ставьте на 3-4 часа в теплое место.

Разогрейте духовку. Пеките сперва в разогретой до 190 градусов 15 минут, затем при температуре около 170 градусов – еще минут 30. (Вниз духовки можно поместить жаростойкую емкость с горячей водой, чтобы куличи не подгорали.)

Украсьте куличи по своему желанию – например, белковой глазурью. Для ее приготовления взбейте охлажденный белок с сахаром и лимонным соком.

Легкий пасхальный кулич

Длительность приготовления: 3 часа
Ингредиенты:

мука – 1 кг;
молоко – 1/2 л;
сливочное масло – 200 г;
дрожжи сухие – 2 пакетика или свежие – 50 г;
яйца – 1-2 шт.;
сахар – 1 стакан;
ванильный сахар – 1 ч.л.;
соль – 2 ч.л.
Приготовление

Разведите дрожжи в теплом молоке (37 градусов). Добавьте яйцо, соль, сахар, ванилин. Хорошо вымесите. Всыпьте в полученную массу часть муки и хорошо вымесите. Добавьте оставшуюся муку и размягченное масло и снова хорошо вымесите.

Накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место на 30-60 минут.

Тесто обомните, сформируйте изделия, дайте постоять 15-20 минут. Смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте куличи при 200 градусах, мелкие изделия – при 225 градусах.


Вкусный и быстрый кулич

Длительность приготовления: 3,5 часа
Ингредиенты:

молоко – 1 стакан;
мука – 500-700 г;
сливочное масло – 100-150 г;
яйца – 4 шт.;
дрожжи сухие – 1 пакетик (11 г);
сахар – 50-70 г;
изюм – 100 г;
соль – 1 ч.л.
Приготовление

В большую емкость всыпьте пакетик сухих дрожжей, добавьте сахар, теплое (не горячее) молоко и около 50 г муки. Перемешайте до однородной массы.

Растопите сливочное масло и присоедините к дрожжевой смеси. Туда же добавьте яйца, за исключением двух отделенных белков, которые пойдут на смазывание куличей. Все тщательно перемешайте.

По чуть-чуть добавляйте муку и вымешивайте тесто. На этом этапе начните добавлять изюм.

Когда тесто более или менее сформируется в единый ком, выложите его на стол и хорошенько вымесите до однородного состояния. Затем поставьте на 30 минут в теплое место.

Выложите тесто на стол, аккуратно перемните его, разложите по формам и поставьте в теплое место еще на 20-25 минут.

Когда тесто поднимется, отправьте формы в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов, на 40 минут. Украсьте.

Быстрый кулич на соде и без дрожжей

Длительность приготовления: 2-2,5 часа
Ингредиенты:

мука – 400 г;
сливочное масло – 60 г;
молоко – 300 мл;
яйца – 2 шт. (отделить желтки от белков);
сахарная пудра – 120 г;
ванильный сахар – 1 пакетик;
лимонный сок – 4 ст.л.;
изюм без косточек – 50 г;
сода – 1 ч.л.;
лимонная глазурь (можно покупная).
Приготовление

Желтки разотрите с сахарной пудрой и ванилином. Соедините с растопленным маслом. Добавьте постепенно сок лимона.

Просейте и добавьте часть муки и соду (или разрыхлитель). Затем молоко, потом оставшуюся муку.

Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите и присыпьте мукой. Добавьте его в тесто.

Белки взбейте в сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро введите белки в тесто деревянной или пластиковой лопаткой. Сразу же разложите тесто по заранее приготовленным формочкам.

Поставьте куличи в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. После того как готовые куличи остынут, приготовьте лимонную глазурь и полейте их.

Кулич за 2 часа в хлебопечке

Длительность приготовления: 2-2,5 часа
Ингредиенты:

сухие дрожжи – 2,5 ч.л.;
мука – 400 г;
яйца – 3 шт.,
молоко – 170 мл,
сливочное масло – 30 г (2 ст.л.);
сахар – 5-7 ст.л.;
ванилин – 1 пакетик (2 г);
соль – 0,5 ч.л.;
изюм, курага – 80-100 г.
Приготовление

Засыпьте все продукты в хлебопечку. Молоко должно быть теплым. Растопленное сливочное масло можно добавить в молоко, а можно просто залить в емкость с продуктами.

Тесто получится немного жидковатым – не пугайтесь.

Запустите режим "2", или "Быстрая выпечка". Размер – "М", тип корочки — "Светлая".

Через два часа кулич будет готов.

Источники: www.russianfood.com, www.allrecipes.ru, www.vkussovet.ru, www.edimdoma.ru, www.chelovechki.net
 
 
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