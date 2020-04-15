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«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились образцово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работают в три смены. Счет выпущенной продукции уже превысил миллион. К общему делу подключили еще и малые предприятия Минской области, жодинский профлицей и борисовский колледж.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Считаю, что это предприятие можно брать за образец для других предприятий по выпуску данного вида продукции.
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«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок
Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились...
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