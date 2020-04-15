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«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

15.04.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились образцово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

Работают в три смены. Счет выпущенной продукции уже превысил миллион. К общему делу подключили еще и малые предприятия Минской области, жодинский профлицей и борисовский колледж.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предприятие, учитывая сложившуюся ситуацию, активно перестроило свою работу, начав выпуск первой продукции буквально 6-7 марта. Сегодня они работают в три смены, организована работа тем же составом. Положительным является то, что активно задействуются возможности специальных учебных заведений как Борисова, так и Жодино. Сегодня производство продукции составляет в сутки до 100 тысяч изделий. Это изделия из спанбела, изделия из трикотажа и изделия из марли. И сегодня производство продукции суммарно составило больше миллиона масок. То есть активно освоили этот вид продукции, который поступает и в наши аптеки, и в систему здравоохранения.

Считаю, что это предприятие можно брать за образец для других предприятий по выпуску данного вида продукции.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

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Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились...
 
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