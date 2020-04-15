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Ранними яровыми уже засеяны 85% полей

15.04.2020 22:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ранними яровыми уже засеяны 85% полей

Беларусь борется с эпидемией, что называется, без отрыва от производства. Работают предприятия, засеиваются поля. Ведь урожай по осени нужно собрать, чтобы зимой было что на стол поставить.

Ранними яровыми уже засеяны 85% полей, выделенных под эти культуры. Сейчас основная работа – в Витебской области. Остальные либо приближаются к финишу, либо уже приступили к следующему этапу. По плану – сев кукурузы и овощей.

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Беларусь борется с эпидемией, что называется, без отрыва от производства. Работают предприятия, засеиваются поля. Ведь урожай по осени нужно собрать, чтобы зимой...
 
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