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Прямую телефонную линию провела спикер Совета Республики Наталья Кочанова
Источник материала: ОНТ
Проблемы ЖКХ, жилье и трудоустройство. Представители власти продолжают помогать в решении насущных вопросов. Прямую телефонную линию провела спикер Совета Республики.
За три часа поступило более 30 звонков из разных уголков страны. За ними – реальные истории и проблемы людей. Некоторые звонили едва ли не с последней надеждой. Такие случаи Наталья Кочанова пообещала взять на личный контроль. Но многие вопросы решала прямо в кабинете.
Практика прямых телефонных линий продолжится – они показали свою эффективность. Не отменяются и приёмы граждан.
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Проблемы ЖКХ, жилье и трудоустройство. Представители власти продолжают помогать в решении насущных вопросов. Прямую телефонную линию провела спикер Совета...
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