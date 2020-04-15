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Прямую телефонную линию провела спикер Совета Республики Наталья Кочанова

15.04.2020 22:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямую телефонную линию провела спикер Совета Республики Наталья Кочанова

Проблемы ЖКХ, жилье и трудоустройство. Представители власти продолжают помогать в решении насущных вопросов. Прямую телефонную линию провела спикер Совета Республики. 

За три часа поступило более 30 звонков из разных уголков страны. За ними – реальные истории и проблемы людей. Некоторые звонили едва ли не с последней надеждой. Такие случаи Наталья Кочанова пообещала взять на личный контроль. Но многие вопросы решала прямо в кабинете. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси: «Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию, касались местных органов власти, и эти вопросы должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они вынуждены были обращаться опять в другие инстанции потому, что их вопрос не решается. У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан, у нас есть разные методы и формы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне».

Практика прямых телефонных линий продолжится – они показали свою эффективность. Не отменяются и приёмы граждан. 

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Проблемы ЖКХ, жилье и трудоустройство. Представители власти продолжают помогать в решении насущных вопросов. Прямую телефонную линию провела спикер Совета...
 
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