«Я и сам ношу эти маски. Мне нравятся бордовые» — директор «Милавицы»









— Михаил Васильевич, ваша компания начала шить такую продукцию только для Беларуси?





— Речь о поставках за рубеж не идет. Мы удовлетворяем белорусские заявки от аптек и предприятий. Некоторые организации закупают у нас партии масок для своих сотрудников.





— Мы приобрели несколько штук. Они и правда немного напоминают чашечки от лифчиков…





— Шутки были, есть и будут. Если это маски от «Милавицы», как еще люди могут пошутить? (Смеется.) Про «Свiтанак» шутят, что их маски похожи на трусы. Это естественно. Вот если вы видели, выскажите свое мнение: на что похожи наши маски?





— Смотря какой стороной надевать. Если той, которая закрывает нос до переносицы, то немного похожи на чашечки от лифчиков. А если другой, которая почти прямая, вроде и нет. Но в любом случае девочкам в редакции ваши маски понравились.





— Нашим сотрудникам тоже, они их носят. Я и сам ношу эти маски. Выбрал бордовые. Мы у себя шутим, что есть женские и мужские (в зависимости от цвета. — Прим. авт.).





— Сколько масок в день вы готовы отшивать?





— Наши производственные мощности позволяют шить от 20 до 40 тыс. штук в зависимости от заказанной модели. Одна модель обрабатывается на одном виде оборудования, вторая — на другом. Если есть заявка только на одну модель, мы не можем задействовать все оборудование. Если в заказе разные модели, тогда задействуем бóльшую часть оборудования.





— Мы в аптеках нашли только один вид масок. Какие есть еще?





— Мы предлагаем пять моделей. Они различаются видом материала и способом крепления. Есть заказчики, которые просят маски, которые можно быстро надевать и снимать. Для них мы делаем повязки с резиновыми заушинами. А есть те, которые говорят: наши сотрудники целый день работают, им не нужно часто надевать маски. Им нужно, чтобы повязки как можно лучше держались. Для них мы делаем модель с резинками через голову, как в респираторах. Все они тоже цветные.





— Новость про ваши маски, судя по просмотрам на портале «Минск-Новости», очень понравилась нашим читателям.





— Значит, мы помогаем не только повязками, но еще и добрым настроением. (Смеется)





Фото Павла Русака















