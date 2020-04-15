«Прекрасная фея»: Наталья Подольская в новом образе восхитила сеть

Источник материала: ОНТ

37-летняя певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram фото в новом образе. Некоторые поклонники не узнали исполнительницу на снимке.

На фото Подольская позирует в пышном платье из полупрозрачной ткани. Певица в таком образе выглядит, словно сказочная принцесса. Подписчики Натальи пришли в восторг от снимка.

Некоторые поклонники не узнали певицу, отметив, что на этой фотографии Наталья не похожа себя. «Здесь вы такая необычная», «Прекрасная фея», «Воздушная вся такая!», «Красавица», «Не узнала вас совсем», – написали в комментариях.

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