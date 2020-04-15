Как белорусские предприятия будут удовлетворять спрос на маски?

Источник материала: ОНТ

Помочь всем и каждому. Предприятия Беларуси за считанные дни переориентировались на выпуск медицинских изделий. Загрузили и крупнейшие швейные производства и смежные организации. Одним словом, всех, кто может и знает, как управляться со швейной машинкой.

Накануне только для системы «Белфармация» и «Белмедтехника» отгрузили миллион масок для повседневного использования. Нужно – еще столько же, а то и больше. Спрос – высок.

Обеспечить всех – поручение Александра Лукашенко. Задачу проследить, как идут дела на предприятиях, Президент поставил на этой неделе перед политическим руководством. И сам пообещал лично проинспектировать.

На серийный выпуск масок «Свiтанак» перешёл в начале марта. Тогда выпускали 10 тысяч штук в сутки. А когда спрос внутри страны превысил предложение, на предприятии оперативно сориентировались. 400 швей на рабочих местах. И теперь новая цифра – 95 тысяч в сутки, или почти в десять раз больше, чем месяц назад.

В ассортименте – три вида. Есть одноразовые и для повторного использования. Можно стирать, гладить. И снова заботиться о своём здоровье или об окружающих. Работа налажена. И визит в Жодино главы Администрации Президента базируется на трёх составляющих: как идёт работа? Всего ли хватает? И чем помочь? Но особо Игорь Сергеенко отмечает подход «Світанка».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Предприятие, учитывая сложившуюся ситуацию, перестроило работу. Сегодня они работают в три смены. Производство составило суммарно более 1 миллиона масок – изделия из спанбела, трикотажа и марли. Предприятие можно брать за образец по выпуску данного вида продукции».

«Світанак», кстати, – это не только маски. Здесь уже отшивают 500 одноразовых комбинезонов – заказ поступил от земляков, с жодинской больницы. Всего под выпуск медицинских средств защиты в Минской области оперативно перепрофилировали шесть предприятий. С проверкой на прочность, а заодно на гибкость перепрофилирования они справляются. Уверены: если будет дополнительный спрос – будут шить больше. Но обеспечат всех.

Это и есть поручение Президента, которое Александр Лукашенко поставил на совещании в понедельник. Обеспечить всех, кто нуждается, необходимым. Помочь каждому. И проверить, как идёт работа на предприятиях легкой промышленности, Президент пообещал, в том числе, и лично.

Шить, сколько нужно. В первую очередь обеспечить внутренний рынок, а там – что в резерв, а что и на экспорт, если получится. Товар сегодня востребован как никогда. Сперва стояла задача выйти на выпуск 1 миллиона масок в сутки. Сегодня – есть запрос и на все три. В деле и солигорские «Купалинка» и «Калінка». Они начинали с двух тысяч масок в день. Сегодня темпы выросли в десятки раз. Из цехов – прямо в медучреждения и на прилавки аптек. Темпы уж точно сбавлять не собираются.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности: «Коллективы работают фактически на пределе, но находят способы, пути, варианты для того, чтобы выпускать как можно больше изделий, которые нужны стране. Стахановский труд, конечно, это было давно, но люди действительно трудятся, работают и выдают продукцию. Здесь тоже такое распределение: одна треть – это медицинские маски, две трети – это гигиенические маски».

«Милавица». Бренд, который знают и выбирают девушки многих стран мира, тоже в общем деле. Здесь сейчас отшивают до 25 тысяч масок в сутки. Производственные мощности позволяют больше, а стратегическая задача стоит перешагнуть цифру в 60 тысяч.

В погоне за количеством (сегодня это на первом месте) про качество тоже не забывают. И о вкусах тоже. На выбор – несколько креативных моделей. И практично, и модно. Хотя, конечно, покупатели выбирают главное – безопасность.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Товар конкурентоспособен. Не завышаются цены. Мы видим, что и работники пропагандируют, и используют эти маски. Более того, мы тоже говорили, если перевести на сменный режим, если не хватает кадров, хотя здесь, на "Милавице", кадры действительно были расширены с точки зрения швей, раскроя, и мы заметили, что порядка 170 швей задействованы на пошиве масок. Мы видим и убеждаемся, что вся работа организована, и она будет только продвигаться по нарастающей».

На контроле сегодня были предприятия Минска и Минской области. Но поручение Главы государства распространяется на всю страну, а значит, визиты в другие регионы – лишь вопрос времени. Для предприятий такая «переориентация» – своеобразный экзамен. Ресурсы и сырье – есть, задачи – поставлены чётко. А люди? В этот момент они, как никто, понимают, что здоровье и жизнь своих людей зависит от того, как работать.

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