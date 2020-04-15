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Как белорусские предприятия будут удовлетворять спрос на маски?
Источник материала: ОНТ
Помочь всем и каждому. Предприятия Беларуси за считанные дни переориентировались на выпуск медицинских изделий. Загрузили и крупнейшие швейные производства и смежные организации. Одним словом, всех, кто может и знает, как управляться со швейной машинкой.
Накануне только для системы «Белфармация» и «Белмедтехника» отгрузили миллион масок для повседневного использования. Нужно – еще столько же, а то и больше. Спрос – высок.
Обеспечить всех – поручение Александра Лукашенко. Задачу проследить, как идут дела на предприятиях, Президент поставил на этой неделе перед политическим руководством. И сам пообещал лично проинспектировать.
На серийный выпуск масок «Свiтанак» перешёл в начале марта. Тогда выпускали 10 тысяч штук в сутки. А когда спрос внутри страны превысил предложение, на предприятии оперативно сориентировались. 400 швей на рабочих местах. И теперь новая цифра – 95 тысяч в сутки, или почти в десять раз больше, чем месяц назад.
В ассортименте – три вида. Есть одноразовые и для повторного использования. Можно стирать, гладить. И снова заботиться о своём здоровье или об окружающих. Работа налажена. И визит в Жодино главы Администрации Президента базируется на трёх составляющих: как идёт работа? Всего ли хватает? И чем помочь? Но особо Игорь Сергеенко отмечает подход «Світанка».
«Світанак», кстати, – это не только маски. Здесь уже отшивают 500 одноразовых комбинезонов – заказ поступил от земляков, с жодинской больницы. Всего под выпуск медицинских средств защиты в Минской области оперативно перепрофилировали шесть предприятий. С проверкой на прочность, а заодно на гибкость перепрофилирования они справляются. Уверены: если будет дополнительный спрос – будут шить больше. Но обеспечат всех.
Это и есть поручение Президента, которое Александр Лукашенко поставил на совещании в понедельник. Обеспечить всех, кто нуждается, необходимым. Помочь каждому. И проверить, как идёт работа на предприятиях легкой промышленности, Президент пообещал, в том числе, и лично.
Шить, сколько нужно. В первую очередь обеспечить внутренний рынок, а там – что в резерв, а что и на экспорт, если получится. Товар сегодня востребован как никогда. Сперва стояла задача выйти на выпуск 1 миллиона масок в сутки. Сегодня – есть запрос и на все три. В деле и солигорские «Купалинка» и «Калінка». Они начинали с двух тысяч масок в день. Сегодня темпы выросли в десятки раз. Из цехов – прямо в медучреждения и на прилавки аптек. Темпы уж точно сбавлять не собираются.
«Милавица». Бренд, который знают и выбирают девушки многих стран мира, тоже в общем деле. Здесь сейчас отшивают до 25 тысяч масок в сутки. Производственные мощности позволяют больше, а стратегическая задача стоит перешагнуть цифру в 60 тысяч.
В погоне за количеством (сегодня это на первом месте) про качество тоже не забывают. И о вкусах тоже. На выбор – несколько креативных моделей. И практично, и модно. Хотя, конечно, покупатели выбирают главное – безопасность.
На контроле сегодня были предприятия Минска и Минской области. Но поручение Главы государства распространяется на всю страну, а значит, визиты в другие регионы – лишь вопрос времени. Для предприятий такая «переориентация» – своеобразный экзамен. Ресурсы и сырье – есть, задачи – поставлены чётко. А люди? В этот момент они, как никто, понимают, что здоровье и жизнь своих людей зависит от того, как работать.
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Помочь всем и каждому. Предприятия Беларуси за считанные дни переориентировались на выпуск медицинских изделий. Загрузили и крупнейшие швейные производства и...
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