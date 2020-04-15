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Марафон добра: как белорусы по всей стране помогают медикам?

15.04.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марафон добра: как белорусы по всей стране помогают медикам?

Мы вместе. Помочь каждому, кто в этом нуждается. Не обойти вниманием пациентов и поддержать врачей. В нынешних условиях это особенно важно. Марафон добра для тех, кто сейчас на передовой – в буквальном смысле сражается с пандемией – охватил всю страну. 

Средства индивидуальной защиты, горячие обеды, денежные переводы на открытые счета, помощь с ночлегом – выразить свою благодарность готовы многие и по-разному. К акции примкнули буквально все. 

И ведь круг ответственности достаточно широк. Ведь нельзя забывать о пациентах, к примеру, с онкологией или диабетом, которые нуждаются в постоянном наблюдении и лечении – таково поручение нашего Президента. 

Это сражение за каждого человека без исключения, – заявил Александр Лукашенко на недавнем совещании с политическим руководством страны. Глава государства высоко оценил, что были приняты своевременные меры, которые позволили не допустить у нас лавинообразного роста заболеваемости.  

В Беларуси ситуация под контролем, – постоянно уверяют нас медики. И наша задача сегодня их поддержать, чем только можем. 

Как избежать распространения вируса через руки? В Брестском технопарке прорабатывают разные идеи. Любые решения прежде, чем поставить на поток, испытывают сами. Упор для дверных ручек подсмотрели у европейских коллег – приспособление хоть и банальное, зато работает, уже есть желающие приобрести.  

Упоры, как и любую деталь, можно произвести на 3D-принтере – этот ресурс инженеры технопарка сейчас используют по максимуму. Брест одним из первых поддержал инициативу минских коллег: изготовить защитные экраны для медиков. Специфика несложная, достаточно настроить 3D-принтер, который изготовит комплектующие. Единственный минус во времени – на производство одного комплекта уходит несколько часов. 

Валерия Шпаковская, специалист по проектной деятельности Брестского научно-технологического парка: «Он работает в спарке с маской, человек надевает маску медицинскую, сверху щиток, и он защищает от случайных чиханий, от случайных жидкостей, которые могут попасть на медработника, когда он находится в контакте с заболевшим». 

Всего несколько минут на общение и никаких рукопожатий. Не здороваться за руки, кажется, уже все привыкли. Практически ежедневно медики вот так встречают гостей и принимают необходимые для работы вещи. На этот раз в коробках и мешках – комбинезоны, антисептики, кремы и сладости. Всё это лишь малая часть помощи Федерации профсоюзов.    

Виктор Малинковский, председатель Минского областного объединения профсоюзов: «Принято решение Федерацией профсоюзов Беларуси о страховании медицинских работников через оказание материальной помощи. Тем лицам, которые до 21 дня болеют, – 200 рублей каждому, кто болеет дольее 21 дня – от шестисот рублей до 5 тысяч рублей в зависимости от ситуации». 

Запросы готовы принимать самые разные и не важно, это вопрос питания медиков или экипировки. И это касается всех учреждений. Только сегодня 10 из них в Минской области получили две тысячи комплектов защитных средств. Всё это должно облегчить работу врачей.  

Своевременные знания и навыки наших врачей в период эпидемии. На совещании с политическим руководством страны Президент высоко оценил работу медицинского персонала, Александр Лукашенко отметил, пожалуй, самое главное профессиональное качество медиков – преданность делу.   

В помощь тем, кто находится на передовой, МВД запустило благотворительный марафон. Акцию поддержали все подразделения – от военнослужащих внутренних войск до участковых. Милиция вооружилась индивидуальными средствами защиты и выехала на село. 

Цель – поддержать тех, кто в группе риска. Маски от милиции сегодня получили в доме престарелых Минского района.      

COVID-19 изменил привычки людей, заставил забыть о личных проблемах, но самое главное – он объединил сотни неравнодушных белорусов. Общие усилия должны приблизить победу над вирусом, ведь рано или поздно эпидемия обязательно отступит.

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Теги: Брест
 
 
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Мы вместе. Помочь каждому, кто в этом нуждается. Не обойти вниманием пациентов и поддержать врачей. В нынешних условиях это особенно важно. Марафон добра для тех,...
 
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