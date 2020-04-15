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В Беларуси планируется ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы

15.04.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси планируется ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы

Для поддержки экономики, которою пандемия безусловно ослабит, в нашей стране подготовлен комплексный проект указа. Его нормы распространяются на арендаторов недвижимого имущества, которое находится в собственности государства и хозобществ. При этом в их уставных фондах более 50% акций принадлежат Беларуси. 

Речь о предоставлении до 30 сентября отсрочки по оплате арендной платы за пользование этим имуществом. Предполагается также установить отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и недвижимость. На этот же время хотят ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. 

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Для поддержки экономики, которою пандемия безусловно ослабит, в нашей стране подготовлен комплексный проект указа. Его нормы распространяются на арендаторов...
 
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