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В Беларуси планируется ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы
Источник материала: ОНТ
Для поддержки экономики, которою пандемия безусловно ослабит, в нашей стране подготовлен комплексный проект указа. Его нормы распространяются на арендаторов недвижимого имущества, которое находится в собственности государства и хозобществ. При этом в их уставных фондах более 50% акций принадлежат Беларуси.
Речь о предоставлении до 30 сентября отсрочки по оплате арендной платы за пользование этим имуществом. Предполагается также установить отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и недвижимость. На этот же время хотят ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы.
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Для поддержки экономики, которою пандемия безусловно ослабит, в нашей стране подготовлен комплексный проект указа. Его нормы распространяются на арендаторов...
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