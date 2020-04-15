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Беларусь получила свыше 10 тыс. тестов на COVID-19 в качестве гуманитарной помощи от Китая
Источник материала: ОНТ
В Беларусь сегодня самолетом доставили медицинскую гуманитарную помощь из Китая – свыше 10 тыс. тест-систем на коронавирус,
Александр Зенькович подчеркнул, что наша страна особенно признательна руководству Китая и посольству этого государства за оказание помощи.
Напомним, первый груз из Китая прибыл в Беларусь 1 апреля. В нашу страну было доставлено свыше 2 тыс. тестов, медицинские защитные костюмы, одноразовые перчатки и бахилы, защитные очки, инфракрасные термометры.
ФОТО: БЕЛТА
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В Беларусь сегодня самолетом доставили медицинскую гуманитарную помощь из Китая – свыше 10 тыс. тест-систем на коронавирус, пишет БЕЛТА со ссылкой...
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