Беларусь получила свыше 10 тыс. тестов на COVID-19 в качестве гуманитарной помощи от Китая

Источник материала: ОНТ

В Беларусь сегодня самолетом доставили медицинскую гуманитарную помощь из Китая – свыше 10 тыс. тест-систем на коронавирус, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Зеньковича.

Александр Зенькович подчеркнул, что наша страна особенно признательна руководству Китая и посольству этого государства за оказание помощи.

Напомним, первый груз из Китая прибыл в Беларусь 1 апреля. В нашу страну было доставлено свыше 2 тыс. тестов, медицинские защитные костюмы, одноразовые перчатки и бахилы, защитные очки, инфракрасные термометры.

ФОТО: БЕЛТА

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