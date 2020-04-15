Женщина похудела в два раза и пожалела об этом

Источник материала: ОНТ

Жительница Лондона Зебе Войку похудела вдвое, однако осталась недовольна результатом, пишет The Sun.

Женщина на протяжении многих лет хотела забеременеть, однако это не получалось. Утешением служила еда. Войку постоянно ела на работе печенье, а вечером ужинала тройной порцией кебабов из курицы. В результате к 34 годам вес женщины остановился на отметке 96 килограммов (при росте 152 сантиметра).

Врач сообщил Войку, что зачатие может не происходить из-за лишнего веса. Женщина пошла на радикальные меры – сделала операцию по удалению трех четвертей желудка. После этого Зебе не могла переедать. За восемь месяцев женщина похудела на 47 килограммов. Однако это не помогло ей справиться с бесплодием.





У Войку появились серьезные психологические проблемы. Женщина перестала узнавать себя в зеркале. Чтобы принять изменившуюся внешность и факт бесплодия, Войку на протяжении 18 месяцев посещала психотерапевта.

ФОТО: The Sun

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram