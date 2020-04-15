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«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

15.04.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бабушка-фермер из деревни Орехово Малоритского района из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

Этого репортажа могло и не быть – из-за мер предосторожности. Нашей героине 78 лет. Казалось бы – фактор риска. Но Вера Васильевна на скаку остановит не то, что лошадь, целый трактор и съемочную группу СТВ.

Материал Кристины Протосовицкой.

В теплице, небольшой по меркам футбольного поля, но очень даже приличной по сравнению с домом Веры Васильевны, все самое ценное для будущего урожая. Рассада ждет своего часа – помидоры и перцы будут грунтовые. Подходит к посадке и «бульбочка».

«Ещё попробуй её догони». В свои 78 бабушка-фермер разбирается в двигателе и лихо ездит на тракторе

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

Для большой семьи Веры Шигалевой – четверо сыновей, шесть внуков и четыре правнука – и большой огород на 15 гектаров. А еще под заботливым крылом бабушки-фермера – буренки Ромашка и Рябина, парочка свиней, десяток индокачек, курочка с пернатым потомством и барбос Леди.

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство

В свои 78 она с легкостью заскакивает на подножку Т-82 – и в поля.

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Вера Шигалева

 
 
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Новости Беларуси. Бабушка-фермер из деревни Орехово Малоритского района из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода,...
 
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