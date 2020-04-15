|
«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бабушка-фермер из деревни Орехово Малоритского района из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этого репортажа могло и не быть – из-за мер предосторожности. Нашей героине 78 лет. Казалось бы – фактор риска. Но Вера Васильевна на скаку остановит не то, что лошадь, целый трактор и съемочную группу СТВ.
В теплице, небольшой по меркам футбольного поля, но очень даже приличной по сравнению с домом Веры Васильевны, все самое ценное для будущего урожая. Рассада ждет своего часа – помидоры и перцы будут грунтовые. Подходит к посадке и «бульбочка».
Для большой семьи Веры Шигалевой – четверо сыновей, шесть внуков и четыре правнука – и большой огород на 15 гектаров. А еще под заботливым крылом бабушки-фермера – буренки Ромашка и Рябина, парочка свиней, десяток индокачек, курочка с пернатым потомством и барбос Леди.
В свои 78 она с легкостью заскакивает на подножку Т-82 – и в поля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За ней надо бегом бежать». Как 78-летняя белоруска справляется с трактором и ведёт сельское хозяйство
Новости Беларуси. Бабушка-фермер из деревни Орехово Малоритского района из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)