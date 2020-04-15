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Кинотеатр «Юбилейный» закрылся из-за эпидемиологической обстановки. Предварительно – до 20 мая

16.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Кинотеатр «Юбилейный» закрылся из-за эпидемиологической обстановки. Предварительно – до 20 мая

Кинотеатр «Юбилейный» временно прекращает свою работу с 16 апреля.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также в связи предотвращением и распространением случаев инфекции COVID-2019, уведомляем, КУКП «Лидакиновидеосеть» приостанавливает свою работу с 16 апреля по 20 мая 2020 года», — говорится в сообщении организации.

 
 
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Кинотеатр «Юбилейный» временно прекращает свою работу с 16 апреля. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также в связи предотвращением и...
 

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