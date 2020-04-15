|
Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле совершенствуют работу медицинских учреждений, постепенно уходя от бумажных носителей к электронным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система «Лекарь» уже работает во всех поликлиниках и больницах города. Это база, куда вносятся все данные, которые могут пригодиться медикам в их работе: диагнозы, консультации, результаты обследований. Каждый врач имеет персональный электронный ключ – своеобразная замена традиционной печати. Для пациентов система удобна тем, что можно записаться на прием или узнать результаты анализов прямо из дома, что в свою очередь поможет снизить посещаемость больниц и поликлиник.
Мы можем посмотреть запись на дом. Список врачей. Каждый выбирает себя и смотрит, сколько сегодня вызовов придется сделать.
Янина Дубовская готовится к работе еще дома. На планшете смотрит, сколько сегодня пациентов записались к ней на прием. Обычно это от 10 до 15 человек. По приходу на работу девушка четко знает: сначала обойдет тех, кто с температурой. Сейчас для таких походов полчаса только на сборы нужно потратить: защитный костюм строго обязателен. Затем можно принимать пациентов по месту работы. При этом ни бумаг, ни печатей не нужно. Планшет с данными всегда под рукой.
Янина Дубовская, врач Гомельской центральной городской поликлиники:
В системе «Лекарь» по умолчанию есть все пациенты, которые относятся к этому участку. Даже первый ваш звонок для врача не станет откровением. Если звонок повторный, то в системе уже будут ваши анализы и процедуры. Удобно и врачу, и пациенту.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Потеря флешки не критична – есть еще пароль, который знает только врач. А при посещении на дому электронная подпись уже вшита в планшет. Благодаря этому можно сразу же на месте выписать рецепт. Дальше уже пациент, имея на руках вот такую карточку, может приобрести все необходимые лекарства в аптеке. Не только в Гомеле – в любом городе страны.
Вячеслав Ященко, пациент:
Добавьте к этому возможность смотреть результаты анализов дома. Для удобства другим цветом выделят превышение, если оно есть. Можно на прием записаться – не стоять в очередях и не искать часами карточку в регистратуре. Система надежно хранит ваши данные.
Людмила Ткаченко, заместитель главного врача по медицинской части Гомельской центральной городской поликлиники:
Гомельская область первой в Беларуси перешла на такую форму работы. При этом постоянно совершенствуется как функционал системы, так и взаимодействие с пациентами. Электронные пластиковые карты уже имеют порядка 85 % гомельчан.
Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Мобильность врача, результаты анализов под рукой, меньше внимания бумаге, а значит – больше внимания пациенту. Плюсы системы становятся особенно очевидными сейчас, когда каждая минута драгоценна, а возможность не идти лишний раз в поликлинику – жизненная необходимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле совершенствуют работу медицинских учреждений, постепенно уходя от бумажных носителей к электронным, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)