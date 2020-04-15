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Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

16.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле совершенствуют работу медицинских учреждений, постепенно уходя от бумажных носителей к электронным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система «Лекарь» уже работает во всех поликлиниках и больницах города. Это база, куда вносятся все данные, которые могут пригодиться медикам в их работе: диагнозы, консультации, результаты обследований. Каждый врач имеет персональный электронный ключ – своеобразная замена традиционной печати. Для пациентов система удобна тем, что можно записаться на прием или узнать результаты анализов прямо из дома, что в свою очередь поможет снизить посещаемость больниц и поликлиник.

Как это работает, разбирался Евгений Поболовец.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Мы можем посмотреть запись на дом. Список врачей. Каждый выбирает себя и смотрит, сколько сегодня вызовов придется сделать.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Янина Дубовская готовится к работе еще дома. На планшете смотрит, сколько сегодня пациентов записались к ней на прием. Обычно это от 10 до 15 человек. По приходу на работу девушка четко знает: сначала обойдет тех, кто с температурой. Сейчас для таких походов полчаса только на сборы нужно потратить: защитный костюм строго обязателен. Затем можно принимать пациентов по месту работы. При этом ни бумаг, ни печатей не нужно. Планшет с данными всегда под рукой.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Янина Дубовская, врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Программа осваивается быстро. Она легко доступна для восприятия. Пациенты приходят, уже знают свои анализы и просто советуются с доктором.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

В системе «Лекарь» по умолчанию есть все пациенты, которые относятся к этому участку. Даже первый ваш звонок для врача не станет откровением. Если звонок повторный, то в системе уже будут ваши анализы и процедуры. Удобно и врачу, и пациенту.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Евгений Поболовец, корреспондент:
XX век и XXI – это когда вместо обычной индивидуальной печати врача теперь флешка. А точнее, электронный индивидуальный сертификат врача. Электронная подпись, если хотите. Она имеет 18 степеней защиты, а это значит, что в систему кроме, к примеру, врача Янины Дубовской, не сможет войти никто. Не сможет пользоваться данными как своими, так и пациентов. И уж тем более – поставить электронную подпись.

Потеря флешки не критична – есть еще пароль, который знает только врач. А при посещении на дому электронная подпись уже вшита в планшет. Благодаря этому можно сразу же на месте выписать рецепт. Дальше уже пациент, имея на руках вот такую карточку, может приобрести все необходимые лекарства в аптеке. Не только в Гомеле – в любом городе страны.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Вячеслав Ященко, пациент:
Мать заболела, попросила отоварить ее рецепт. Она дает свою личную карту, я прихожу в любую аптеку, предъявляю карту и мне выдают лекарства. Никаких бумажек и тому подобного.

Добавьте к этому возможность смотреть результаты анализов дома. Для удобства другим цветом выделят превышение, если оно есть. Можно на прием записаться – не стоять в очередях и не искать часами карточку в регистратуре. Система надежно хранит ваши данные.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Людмила Ткаченко, заместитель главного врача по медицинской части Гомельской центральной городской поликлиники:
Если есть необходимость пациенту поменять место жительства в черте Гомеля и Гомельского района, приходя в другую поликлинику, он регистрируется в новом учреждении, однако вся информация об этом пациенте доступна в этом учреждении: все консультации, результаты обследований. Таким образом сохраняется достаточно важная преемственность, и пациент передается со всей необходимой документацией в электронном виде в другое учреждение.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Гомельская область первой в Беларуси перешла на такую форму работы. При этом постоянно совершенствуется как функционал системы, так и взаимодействие с пациентами. Электронные пластиковые карты уже имеют порядка 85 % гомельчан.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Лишние походы по делу и без дела в поликлинику практически исключены. И как бы не было сегодня тяжело с точки зрения вообще всей обстановки, этой психологической в первую очередь, скажем так, нагрузки на наших врачей в первичном звене несколько даже в поликлиниках непосредственно снизились.

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Мобильность врача, результаты анализов под рукой, меньше внимания бумаге, а значит – больше внимания пациенту. Плюсы системы становятся особенно очевидными сейчас, когда каждая минута драгоценна, а возможность не идти лишний раз в поликлинику – жизненная необходимость.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Янина Дубовская, Вячеслав Ященко, Людмила Ткаченко, Екатерина Цитко

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле совершенствуют работу медицинских учреждений, постепенно уходя от бумажных носителей к электронным, сообщили в программе Новости «24...
 
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