Серийных дачных воров задержали в Лидском районе

Источник материала: Lida.Info





Правоохранители раскрыли серию краж с дачных участков в Лидском районе. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома .

Неизвестные несколько раз в феврале-марте 2020 года наведывались на дачные участки. Причем похищали лишь те предметы, которые можно сдать на металлом, — соломорезку, чугунную ванну, металлические колесные диски и листы.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили причастность к кражам двух местных жителей. Ими оказались 29-летний лидчанин, ранее судимый за совершение корыстных преступлений, и 23-летний житель одной из местных деревень, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство», — рассказали в милиции.

Все похищенное подозреваемые сдавали в утиль. Сейчас их проверяют на причастность к совершению преступлений аналогичного характера. Противоправному поведению молодых людей дана правовая оценка.