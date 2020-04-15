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Серийных дачных воров задержали в Лидском районе

16.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Серийных дачных воров задержали в Лидском районе

Правоохранители раскрыли серию краж с дачных участков в Лидском районе. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Неизвестные несколько раз в феврале-марте 2020 года наведывались на дачные участки. Причем похищали лишь те предметы, которые можно сдать на металлом, — соломорезку, чугунную ванну, металлические колесные диски и листы.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили причастность к кражам двух местных жителей. Ими оказались 29-летний лидчанин, ранее судимый за совершение корыстных преступлений, и 23-летний житель одной из местных деревень, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство», — рассказали в милиции.

Все похищенное подозреваемые сдавали в утиль. Сейчас их проверяют на причастность к совершению преступлений аналогичного характера. Противоправному поведению молодых людей дана правовая оценка.

 
 
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Правоохранители раскрыли серию краж с дачных участков в Лидском районе. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома. Неизвестные несколько раз в феврале-марте...
 

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