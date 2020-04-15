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Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетил «Милавицу».
Здесь также сейчас отшивают защитные средства для повседневного использования. Новая продукция пользуются популярностью, соответствует ценовым параметрам.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок
Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24...
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