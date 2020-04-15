Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетил «Милавицу».





Здесь также сейчас отшивают защитные средства для повседневного использования. Новая продукция пользуются популярностью, соответствует ценовым параметрам.





Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас порядка 27 предприятий самых крупных переориентировались и осуществляют выпуск медицинских масок. В рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено порядка 70 предприятий частных, небольших. То есть все, кто может и знает, как подходить к швейной машинке, получают соответствующие заказы и осуществляют пошив масок, которые востребованы на рынке нашей страны.









Читайте также:

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи