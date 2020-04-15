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Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

15.04.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетил «Милавицу».

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

Здесь также сейчас отшивают защитные средства для повседневного использования. Новая продукция пользуются популярностью, соответствует ценовым параметрам.

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас порядка 27 предприятий самых крупных переориентировались и осуществляют выпуск медицинских масок. В рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено порядка 70 предприятий частных, небольших. То есть все, кто может и знает, как подходить к швейной машинке, получают соответствующие заказы и осуществляют пошив масок, которые востребованы на рынке нашей страны.

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

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Люди в материале: Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24...
 
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