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Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
Источник материала: ОНТ
На Международной космической станции (МКС) состоялась церемония передачи командования. Об этом
Российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту NASA Кристоферу Кэссиди, вручив ему символический ключ от МКС. Также по морской традиции экипаж ударил в колокол.
Кэссиди стал первым за 1,5 года командиром МКС из США.
Олег Скрипочка вместе с американскими коллегами Джессикой Меир и Эндрю Морганом вернется на Землю 17 апреля.
Фото: Twitter / Space_Station
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На Международной космической станции (МКС) состоялась церемония передачи командования. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт станции. Российский космонавт...
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