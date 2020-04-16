Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС

Источник материала: ОНТ

На Международной космической станции (МКС) состоялась церемония передачи командования. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт станции.

Российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту NASA Кристоферу Кэссиди, вручив ему символический ключ от МКС. Также по морской традиции экипаж ударил в колокол.

Кэссиди стал первым за 1,5 года командиром МКС из США.

Олег Скрипочка вместе с американскими коллегами Джессикой Меир и Эндрю Морганом вернется на Землю 17 апреля.

Фото: Twitter / Space_Station

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram