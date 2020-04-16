Петров и все-все-все: молодые российские актеры, от которых мы устали

Источник материала: Tut.by

Объективно оценить работу актера получается не всегда, а вот подсчитать количество его ролей — с легкостью. Мы выбрали актрис и актеров, которые в последнее время появляются перед камерой слишком уж часто и от которых зрители начали уставать. А еще вспомнили о тех, кого хотели бы видеть на экранах чаще. Отметим, что список субъективный. Напишите в комментариях, кого еще стоит сюда добавить.

Актеры и актрисы, от которых мы устали

Александр Петров (11 фильмов и 4 сериала за последние два года)





Ту мысль, что герои Петрова похожи друг на друга, Дудь громко озвучил еще в 2017 году во время интервью с актером. «Это всегда громкие, сексуальные, немного небрежные молодые чуваки». Хотя сам Петров, кажется, так не считает и на подобные выводы обижается — это понятно по многим интервью актера, посмотрите хотя бы недавний выпуск шоу Басты «Вопрос Ребром». Плюс ко всему Петров мелькает на экранах слишком часто: только за 2019 год актер появился в пяти полнометражных картинах. Начинает казаться, что он стоит в кастах всех российских фильмов по умолчанию, и это расстраивает: хочется, чтобы актер был избирательнее и брал не количеством, а качеством. Но кто знает, может, все впереди.

Александра Бортич (7 фильмов и 4 сериала за последние два года)



Фото: instagram.com/bortich

Российская актриса с белорусскими корнями успела нарастить увесистую фильмографию всего за шесть лет кинокарьеры. «Я худею», «Викинг», «Холоп» — во всех этих фильмах Бортич предстает в приевшемся образе невинной барышни, попавшей в переплет. Отдельно стоит упомянуть «Полицейского с Рублевки», потому что тут даже и не знаешь, от чего устаешь больше — от бесконечных приключений полицейских или от неловких попыток Бортич из них выпутаться. Нам нужно что-то новенькое, а клишированные комедийные сцены в исполнении актрисы уже наскучили.

Роман Курцын (11 фильмов и 4 сериала за последние два года)



Фото: instagram.com/kurtsyn_roman

За актером из Костромы закрепилась стереотипная репутация брутального качка: мол, как актер он играет, но только мышцами. Уверены, что с актерскими данными у Романа все хорошо, а вот с выбранными ролями — хуже. Они-то и подпитывают вышеописанный стереотип, и частота появления Курцына на экране этому способствует.

Гладиатор, солдат, тренер по фитнесу, физрук, боксер, бывший морпех — солидная часть ролей Романа основана на брутальности и проявлении физической силы. Персонажи с такими характеристиками справедливо попадают под раздачу критики — Badcomedian подтверждает.

Ирина Старшенбаум (5 фильмов, 2 короткометражки и 3 сериала за последние два года)



Фото: instagram.com/starshenbaum

В полнометражных фильмах актриса начала участвовать только с 2017 года, но уже успела сразиться с пришельцами, фашистами и фигуристами. Все это — на пару с Александром Петровым, с которым актриса снялась в шести картинах.

Ролей у актрисы было много, а вот различий в характерах ее героинь — не очень. Ее хочется похвалить за фильм «Лето», а вот об остальных ее ролях можно сказать одно: чаще всего Ирина Старшенбаум играет саму себя. И смотреть на это мы уже немного устали.

Данила Козловский (5 фильмов и 2 сериала за последние два года, на 2020-й запланировано 4 фильма)



Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Несколько лет назад Козловский мелькал на экране чаще Петрова, а сейчас сконцентрировался на других плоскостях кинематографа. Данила занимается написанием сценариев и режиссурой, но это не мешает ему занимать главные роли в своих же картинах. Стал соавтором фильма «На районе» — снялся в главной роли, срежиссировал драму «Тренер» — занял главную роль.

В этом году Козловский стал режиссером фильма «Чернобыль: Бездна». И если бы он посвятил себя одной лишь режиссуре, мы бы соскучились по его актерскому возвращению, но чуда не случилось: Данила и здесь сыграет главную роль. А как соскучиться по тому, кто никуда не уходил? Любопытно, с появлением ребенка Козловский будет трудиться столько же?

Светлана Ходченкова (5 фильмов, одна короткометражка и 5 сериалов за последние два года)





Ни на минуту не подвергаем актерский талант Светланы сомнению, она действительно профессионал, и фильмы с ее участием мы смотрим с наслаждением. Проблема в том, что проектов с ней действительно много, и не все из них можно назвать удачными. В этом актриса напоминает женскую версию Моргана Фримена: у того в карьере случались спорные фильмы вроде «Ядовитой розы», а у Ходченковой — такие невнятные проекты, как недавний «Герой». Возможно, актрисе стоит снизить рабочий темп, чтобы перезагрузиться и дать зрителю соскучиться по себе.

Актеры и актрисы, которых мы должны видеть больше

Никита Ефремов (4 фильма, одна короткометражка и 2 сериала за последние два года) — сын Михаила Ефремова унаследовал талант отца, который он отлично проявляет в сериалах. Советуем начать с «Лондонграда».

(4 фильма, одна короткометражка и 2 сериала за последние два года) — сын Михаила Ефремова унаследовал талант отца, который он отлично проявляет в сериалах. Советуем начать с «Лондонграда». Ирина Горбачева (5 фильмов за последние два года) — самобытная актриса, известность к которой пришла после фильма «Аритмия».

(5 фильмов за последние два года) — самобытная актриса, известность к которой пришла после фильма «Аритмия». Григорий Добрыгин (один мини-сериал за последние два года) — актер может похвастаться как совместными работами с Юэном Макгрегором, так и яркой ролью в скандальной «Матильде».



Александр Паль в сериале «Толя-робот»

Любовь Аксенова (6 фильмов и 6 сериалов за последние два года) — актриса, в которую мы влюбились после фильмов «Гуляй, Вася!» и сериала «Бывшие».

(6 фильмов и 6 сериалов за последние два года) — актриса, в которую мы влюбились после фильмов «Гуляй, Вася!» и сериала «Бывшие». Александр Паль (два фильма, две короткометражки и три сериала за последние два года). Паль — профессионал, которому удачно даются как драматические, так и комедийные роли. Он редко появляется на большом экране, чаще в короткометражках и сериалах: если не знаете, с чего начать, хватайтесь за «Толю-робота».

(два фильма, две короткометражки и три сериала за последние два года). Паль — профессионал, которому удачно даются как драматические, так и комедийные роли. Он редко появляется на большом экране, чаще в короткометражках и сериалах: если не знаете, с чего начать, хватайтесь за «Толю-робота». Елена Лядова (2 фильма, 2 короткометражки и один сериал за последние два года). «Довлатов», «Левиафан», «Орлеан» — Лядова поучаствовала в интереснейших фильмах прошлого десятилетия. Еще за ее плечами с десяток сериалов, и вы можете спокойно выбирать наугад — все равно получите удовольствие.

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