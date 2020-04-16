ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам-членам. Но не Беларуси

16.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ. Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.




- Я рада сообщить, сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ — Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) — как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Это решение предоставляет гранты нашим беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В настоящее время ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 млн долларов, а также 100 млн долларов, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам, говорится в сообщении.

Облегчение бремени задолженности предоставляется следующим странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ. Об этом сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Петров и все-все-все: молодые российские актеры, от которых мы устали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика