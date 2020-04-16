Источник материала: Myfin

Переводим финансовые операции в онлайн. Как открыть вклад, не посещая банк?

Специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белинвестбанк разработал «ON-LINE» депозит, который позволит открыть вклад, не посещая офис банка. Если раньше клиенты Белинвестбанка могли оформить только отзывный онлайн-депозит, то теперь вложить денежные средства стало возможным и в безотзывный вклад «ON-LINE».



Главным преимуществом онлайн-депозита является возможность его оформления дистанционно. Ознакомиться с публичной офертой можно на сайте Белинвестбанка, а открыть путем направления платежного поручения в любое удобное для вас время через Интернет-банкинг для юридических лиц. Таким образом, вам не нужно посещать офис банка, посвятите это время более важным вещам.









Оформить вклад можно как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте – долларах США, евро и российских рублях. Депозит также обладает широким диапазоном срока размещения. Так, у вкладчика есть возможность оформить его на: 31, 91, 181 и 401 день.



Гарантированный доход обеспечат привлекательные ставки:

в белорусских рублях – до 10 % годовых;

в долларах США – до 1,5 % годовых;

в евро – до 1,0 % годовых;

в российских рублях – до 5,5 % годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса во вклад не установлена. Это значит, что для открытия онлайн-депозита на вашем счете может быть любая сумма. Пополнить вклад можно по согласованию с банком в любое время в течение срока его действия.

Какими еще онлайн-сервисами для ведения бизнеса от Белинвестбанка вы можете воспользоваться?

Организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, Белинвестбанк предлагает воспользоваться сервисом «ONLINE – трекер валютного платежа». Он позволяет в режиме реального времени отслеживать весь маршрут прохождения валютного платежа, его статус в другом банке, дату и время обработки, а также размер комиссии и сумму перевода.

Держать руку на денежном пульсе бизнеса поможет услуга «ONLINE-информирование».

Еще один полезный сервис – «BIB Контрагент», который предоставляет возможность в режиме онлайн проверить благонадежность своих потенциальных и существующих партнеров. Клиент может получить сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

Кроме того, любое юридическое лицо, войдя в Интернет-банкинг, может воспользоваться электронной торгово-информационной площадкой – удобным и простым инструментом для совершения валютно-обменных операций. Площадка позволяет не только получать информацию о курсах валют, установленных банком для проведения валютно-обменных операций, но и сократить время, связанное с согласованием сделки, до одного клика. Заключение сделки в режиме онлайн позволяет осуществлять фиксирование курса и суммы операции. И все это без походов в банк, используя современные технологии.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно получить при помощи сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка и в системе «Интернет-банкинг», а также в Контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

Мы поможем вам сохранить ваш бизнес и эффективно использовать свободные денежные средства в условиях кризиса.