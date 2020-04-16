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Кремль ответил Лукашенко на просьбу снизить цену на газ
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам о судьбе предложения Лукашенко.
Члены Высшего Евразийского экономического совета провели 14 апреля видеоконференцию. На ней Лукашенко попросил у Путина скидку на газ.
"Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — обратился Лукашенко к Путину с просьбой, чтобы тот «скорее рассмотрел» вопрос расчетов за природный газ.
Что ответил Тогда Путин (и ответил ли вообще), не сообщалось. Поздно вечером 14 апреля стало известно, что председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович договорился, чтобы этот вопрос Беларусь обсудила с Россией в двустороннем формате, о результатах сообщили Совету ЭАК 20 апреля.
15 апреля, пишет
"Это вопрос для проговаривания на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", - сказал Песков.
Ранее белорусская Палата представителей ратифицировала протокол, который вносит изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года О порядке формирования цен на природный газ для Беларуси и его транспортировки по белорусским газопроводам.
Суть документа в том, чтобы финансовые условия поставок газа в Беларусь не ухудшались. Согласно ему действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Цена российского газа для Беларуси в 2020 году определена в размере 127 долларов за 1 тысячу кубометров как базовый вариант.
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам о судьбе предложения Лукашенко.
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