Кремль ответил Лукашенко на просьбу снизить цену на газ

Члены Высшего Евразийского экономического совета провели 14 апреля видеоконференцию. На ней Лукашенко попросил у Путина скидку на газ.





"Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — обратился Лукашенко к Путину с просьбой, чтобы тот «скорее рассмотрел» вопрос расчетов за природный газ.​





Что ответил Тогда Путин (и ответил ли вообще), не сообщалось. Поздно вечером 14 апреля стало известно, что председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович договорился, чтобы этот вопрос Беларусь обсудила с Россией в двустороннем формате, о результатах сообщили Совету ЭАК 20 апреля.





«Интерфакс» , пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам о судьбе предложения Лукашенко: 15 апреля, пишет, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам о судьбе предложения Лукашенко:





"Это вопрос для проговаривания на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", - сказал Песков.





Ранее белорусская Палата представителей ратифицировала протокол, который вносит изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года О порядке формирования цен на природный газ для Беларуси и его транспортировки по белорусским газопроводам.





Суть документа в том, чтобы финансовые условия поставок газа в Беларусь не ухудшались. Согласно ему действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Цена российского газа для Беларуси в 2020 году определена в размере 127 долларов за 1 тысячу кубометров как базовый вариант.