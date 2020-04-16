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Владимир Крикунов останется главным тренером московского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Московское "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым.
— Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год, — цитирует пресс-служба клуба генерального директора "Динамо" Евгения Кровопускова. — Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате полностью устроили руководство Клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды.
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Московское "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым.
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