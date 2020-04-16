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Трамп настоял, чтобы его имя напечатали на чеках госпомощи

16.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов США по требованию Дональда Трампа распорядилось напечатать его имя на чеках государственной помощи, которые отправляются американцам для поддержки в условиях пандемии.



Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в налоговой службе США.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - отмечается в сообщении.

Издание уточняет, что таково было требование Трампа, и добавляет, что его выполнение может замедлить процесс оказания помощи. Это решение в налоговой службе США называют беспрецедентным.

В общей численности 70 млн американцев увидят на чеках материальной помощи в размере $1200 надпись "Дональд Дж. Трамп".

Еще около 80 млн граждан США должны получить денежные компенсации в виде переводов на банковские счета.

Как сообщалось, материальная помощь американцам выделяется в рамках закона, который в прошлом месяце поддержали обе палаты Конгресса, после чего его подписал глава Белого дома. Он предусматривает, в частности, выделение $1200 каждому работнику с невысоким уровнем доходов (или $2400 на семью по совместной заявке), а также дополнительно по $500 на каждого ребенка.
 
 
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Министерство финансов США по требованию Дональда Трампа распорядилось напечатать его имя на чеках государственной помощи, которые отправляются американцам для...
 
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