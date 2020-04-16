Почему подешевел доллар и сколько это продлится? Разбираемся с экспертом

Белорусский рубль укрепляется к доллару 11 дней подряд. Если в конце марта доллар в обменнике можно было увидеть по 2,7 рубля, то сейчас его можно приобрести по 2,45. Смотрим, с чем это связано и опустится ли доллар до 2,2, как в начале марта, пишет

Процессы, которые сейчас происходят вокруг иностранной валюты в Беларуси, можно назвать "коррекцией мартовского истеричного падения рубля", считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





"Чтобы иностранная валюта росла, нужно чтобы и население, и предприятия активно покупали валюту. Как только активная покупка заканчивается, рост иностранной валюты прекращается или она начинает опускаться. Думаю, люди большую часть своих мобильных сбережений перевели в валюту в марте. Теперь у них нет рублевого ресурса, чтобы приобретать валюту так же активно, как в марте. Снижение доходов людей в валюте снизило спрос на технику, в ответ на это импортеры меньше закупают техники из-за границы и меньше приобретают валюту", — полагает Вадим Иосуб.





Таким образом, если иностранную валюту некому приобретать, она начинает дешеветь, что сейчас и происходит.





Как долго будет укрепляться рубль

Пока нет условий, чтобы курсы иностранной валюты вернулись к уровню начала марта, прогнозирует Вадим Иосуб. Тогда, напомним, доллар стоил 2,2 рубля, евро - 2,4. "Возможно движение доллара вниз на 5-10 копеек. После этого курсы, скорее всего, на какое

—то время останутся на одном уровне", - говорит аналитик.









Может ли доллар снова начать расти

Доллар может начать расти, если власти Беларуси включат «печатный станок», чтобы помочь предприятиям деньгами в кризисные времена. То есть просто напечатают лишние деньги. И даже если этого не произойдет, риск снижения рубля все равно есть.





"Есть борьба двух факторов. Когда замедляется активность экономики, замедляется и импорт (снижается спрос на валюту) и замедляется экспорт (поступление валюты в страну), от динамики этих двух вещей и будет зависеть курс валюты . Если импорт будет замедляться быстрее, белорусский рубль будет расти, если будет быстрее замедляться экспорт - будет снижаться", - говорит Вадим Иосуб.





Подешевеют ли вместе с долларом цены на продукты

В начале апреля посетители минских магазинов заметили, что выросли цены на продукты. Больше всего подорожали чеснок, лимон, имбирь. Также выросли цены на мясо, рыбу. Понятно, что при росте доллара импортерам приходится тратить больше рублей на покупку импортной продукции. Но ведь сейчас доллар идет вниз?





"Предпосылки для снижения цен есть. И это не только снижение доллара, а также снижение покупательной способности. Можно как угодно поднять цену, но если товар не покупают, выгоды не будет. Сейчас ритейл вынужден то ли снижать цены, то ли отказываться от какой-то импортной продукции. Если раньше в кризис люди покупали третий телевизор или второй холодильник, то сейчас у людей нет на это денег, так как зарплаты номинально расти не будут. Они будут снижаться по причине пандемии: кто—то отправил людей в отпуск, какие-то организации прекратили работу, у кого-то неполный рабочий день", - говорит Вадим Иосуб.