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Миллион защитных масок за месяц сшили на «Світанке»

16.04.2020 08:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миллион защитных масок за месяц сшили на «Світанке»

Около 100 предприятий Беларуси оперативно переориентировались на выпуск масок. В сутки удаётся отправить в продажу около миллиона штук. И производители продолжают наращивать объёмы.  Обеспечить каждого – поручение Александра Лукашенко.

Как выполняется задача накануне проверил глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил предприятие «Свiтанак» в Жодино. Здесь оперативно перестроили работу. 400 швей на рабочих местах и как результат – 95 тысяч масок в сутки.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Здесь трудятся в три смены. Производство уже составило суммарно более 1 млн масок - изделия из спанбела, трикотажа и марли. Предприятие можно брать за образец по выпуску данного вида продукции». 

Также на «Свитанке» уже отшивают 500 одноразовых комбинезонов, заказ поступил от Жодинской больницы. Всего под выпуск медицинских средств защиты только в Минской области оперативно перепрофилировали шесть крупных предприятий. 

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Около 100 предприятий Беларуси оперативно переориентировались на выпуск масок. В сутки удаётся отправить в продажу около миллиона штук. И производители продолжают...
 
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