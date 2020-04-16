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Миллион защитных масок за месяц сшили на «Світанке»
Источник материала: ОНТ
Около 100 предприятий Беларуси оперативно переориентировались на выпуск масок. В сутки удаётся отправить в продажу около миллиона штук. И производители продолжают наращивать объёмы. Обеспечить каждого – поручение Александра Лукашенко.
Как выполняется задача накануне проверил глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил предприятие «Свiтанак» в Жодино. Здесь оперативно перестроили работу. 400 швей на рабочих местах и как результат – 95 тысяч масок в сутки.
Также на «Свитанке» уже отшивают 500 одноразовых комбинезонов, заказ поступил от Жодинской больницы. Всего под выпуск медицинских средств защиты только в Минской области оперативно перепрофилировали шесть крупных предприятий.
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Около 100 предприятий Беларуси оперативно переориентировались на выпуск масок. В сутки удаётся отправить в продажу около миллиона штук. И производители продолжают...
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