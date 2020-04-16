Отбил девушку, которая была младше на 36 лет и встречалась с Сэлинджером. Каким мужчиной был Чарли Чаплин

Источник материала: Tut.by

«Был Чаплин. Был Райкин. По одному на страну. И двое — на целый мир», — написал однажды Михаил Жванецкий. И, безусловно, польстил своему патрону — Аркадию Райкину. Похожих на Чаплина было немало, но таких же — ни одного. Великий актер, режиссер, композитор и продюсер, создавший целую плеяду уникальных киноработ, навсегда обеспечил себе место в истории мирового искусства. Сегодня исполняется ровно 131 год с того дня, когда Чарльз Спенсер Чаплин появился на свет. Вспоминаем неординарную биографию этого уникального человека.





Чарльз Спенсер Чаплин родился в семье эстрадных актеров Лондонского мюзик-холла. Мама — Ханна Чаплин (а на сцене Лили Герли) пела и танцевала, а также играла в опереточной антрепризе. Отец — обладатель приятного баритона, невозможно популярный в те годы артист.

Ранние годы Чарли и его брата Сида были очень счастливыми. А потом все закончилось. Отец начал пить и умер от алкоголизма в свои 37 лет. А у мамы начались проблемы сначала с голосом, а потом и с психикой. Кстати, сценический дебют Чарли Чаплина состоялся именно по одной из этих печальных причин. Однажды во время выступления Ханна Чаплин не смогла допеть свою песню до конца. Наблюдавший за этим из-за кулис 5-летний Чарли с детской непосредственностью вышел к маме и стал петь сам. Публика проводила его овациями, забросав купюрами и монетами.

Вскоре мама была помещена в психиатрическую больницу, а ее дети — в школу для сирот. Отныне им предстояло самим зарабатывать себе на хлеб. Разносчик газет, помощник врача, ассистент в типографии — трудовая карьера началась в 9 лет, Чарли крутился как белка в колесе.

В 1903-м исполняется его давняя мечта: Чарли принимают на службу в театр и доверяют роль посыльного в постановке «Шерлок Холмс». Чаплин был счастлив, но в то же время ужасно переживал: вынужденный зарабатывать себе на хлеб с раннего детства, он был практически неграмотным.

На помощь пришел старший брат Сид и помог выучить роль. Чарли играет посыльного, учится грамоте, а также решает освоить игру на скрипке, занимаясь порой по 16 часов в день! И не зря: несколько лет спустя его принимают в театр Фреда Карно, где готовились пантомимы и скетчи для английских мюзик-холлов. Юный Чаплин очень быстро становится ведущим актером труппы. Во время очередных гастролей в США, Чарли решает остаться здесь навсегда. И вскоре получает свой первый контракт: американский кинопродюсер Мак Сеннет приглашает артиста в свою студию, с еженедельным жалованьем — 150 долларов в неделю.

Дела шли с переменным успехом: зрители полюбили англичанин, но до всенародного любимца и кумира миллионов ему было далеко. Пока однажды Сеннет не попросил Чаплина как-то по-новому загримироваться для комедийной картины «Детские автомобильные гонки». И у Чарли родился образ «Бродяги», который теперь известен всему миру:

«Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво: мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет счел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился».





Образ Бродяги нашел отклик не только у зрителей, но и в творчестве знаменитых художников Фернана Леже и Марка Шагала. Шагал вообще считал работы Чаплина одним из важнейших достижений культуры того времени:

«Меня порадовал триумф экспрессионизма в Германии, зарождение сюрреалистического движения во Франции и появление на экране Чарли Чаплина. Чаплин пытается добиться в кино того, что я добиваюсь в моих картинах. Сегодня он, пожалуй, единственный художник, с которым я бы без слов нашел общий язык».

После выхода «Гонок», Бродяга Чаплин просыпается знаменитым. И мгновенно понимает, что может стать еще более успешным и популярным, если покинет студию и найдет для себя новые контракты.

Так и случилось. Заработки стали расти. Если в 1914-м он получал 150 долларов в неделю, то в 1917-м заключает со студией First National Pictures контракт на 1 миллион долларов и становится самым дорогим актером в истории того времени.

Но и этого артисту было мало. Совместно с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбэнксом и Дэвидом У. Гриффитом он основывает в 1919 году собственную киностудию «Юнайтед Артистс». Отныне его творческие устремления больше никто не будет сдерживать.

Первой независимой работой Чаплина стала драма «Парижанка» (1923) — полное разочарование для поклонников смешного Бродяги и абсолютный восторг для критиков и кинематографистов. Следующие ленты «Золотая лихорадка» и «Цирк» публика встречает гораздо теплее, а «Огни большого города» вышедшие в середине и конце 1920-х уже считаются классикой кинематографа. В родном Лондоне его и вовсе встречают как национального героя. За три дня пребывания в туманном Альбионе в 1921-м Чаплин получает 73 тысячи писем.





Чарли Чаплин обзаводится роскошным домиком в Беверли-Хиллс, в котором есть кинозал и орган. Под стать дому была и его хозяйка. Но об всем по порядку.

Привлекательный и знаменитый молодой человек пользовался большой популярностью у девушек. А первые серьезные отношения у Чарли сложились с актрисой Эдной Первиэнс. Познакомились на съемках в 1915 году, влюбились, но не поженились. А потом, спустя три года, и вовсе расстались. Интересно другое: Эдна оставалась ведущей актрисой во всех фильмах Чаплина до 1923 года. А еженедельную зарплату он выплачивал ей вплоть до смерти в 1958 году.





А вот с Милдред Харрис — первой официальной женой — такой идиллии не вышло. Сперва он женился на ней (в 1918-м) из-за ложной информации о ее беременности. После у пары все-таки родился сын, который прожил всего три дня. Семейная лодка пошла ко дну, и в 1920-м начался бракоразводный процесс.

Чаплин в то время работал над лентой «Малыш», а адвокаты Милдред пытались остановить съемки фильма. Актер даже вынужден был вывезти около 140 тысяч метров пленки в другой штат. И там монтировать его почти подпольно, в гостиничном номере.

«Милдред была не злой, но я никогда не мог добраться до ее души — она была у нее забита каким-то розовым тряпьем и всякой чепухой», — говорил Чаплин.

Второй супругой Чарли стала 16-летняя Лита Грей. Свадьба состоялась 26 ноября 1924 года в Мексике. По законам США, девушке еще было слишком рано вступать в брак.

Чарльз обожал жену. Снял ее в нескольких своих картинах. У пары родились двое сыновей, но, увы, их родители вскоре развелись. В 1928 году Чаплин выплачивает уже бывшей жене космическую по тем временам сумму в 825 тысяч $ и расстается с ней навсегда.

Однако особняк в Беверли Хиллз недолго оставался без хозяйки. Вскоре туда въезжает актриса Полетт Годдар. Отныне ей отведены главные роли в жизни и картинах Чаплина. Вплоть до 1940-го года, когда Полетт покинула возлюбленного ради знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка, чьей супругой она вскоре стала.





Расставание с Полетт было некстати. Она ушла от него в самый непростой жизненный период: время травли и гонений. В 1940-м Чарли дебютировал в звуковом кино с антигитлеровским фильмом «Великий диктатор». Здесь он в последний раз появляется в образе маленького бродяги. Вместо привычного восторга публика встречает звезду гневными отповедями. Чаплина обвиняют в антиамериканской деятельности и приверженности коммунистическим идеям.

Следующая работа «Месье Верду» лишь подлила масла в огонь. Фильм запрещает цензура, а пресса с подачи властей ежедневно обливает артиста грязью на страницах своих изданий. В ход шел компромат, который, оказывается, собирали на актера последние 10 лет. Парадоксально, но в то же время «Месье Верду» номинировали на «Оскар» за лучший сценарий.

Разъяренная публика требует выдворить вчерашнего любимца из страны (ведь он так до сих пор и не получил гражданство США). И в конце концов им это удается.

В 1952 году Чаплин отправился в Лондон на премьеру своей картины «Огни рампы», снятую по повести, написанной им самим. Уже на пути в Европу ему сообщают, что обратно в США ему путь закрыт. Слишком много накопилось обвинений политического порядка, а также в США не место «моральной распущенности».

Чаплин предвидел такой шаг со стороны властей. Поэтому перед отъездом выдал своей жене Уне О’Нил доверенность на распоряжение всем своим имуществом. Уна сумела сохранить каждый доллар, заработанный мужем. Продала все, что нужно и можно было продать, перевела деньги в Европу и отбыла туда же вместе с детьми. Позднее она даже отказалась от гражданства США.

Уна О’Нил — четвертая жена Чаплина и девушка с твердым характером. Она была на 36 лет младше актера, и после свадьбы с ним порвала всякие контакты с теми, кто не одобрял ее любовь. Даже с родным отцом и известнейшим писателем Дж.Д. Сэлинджером, которого оставила ради новой любви. Она родила Чаплину 8 детей: троих сыновей и пять дочерей. Последний малыш родился, когда Чарли стукнуло 73 года.





После переезда семья Чаплина обосновалась в Швейцарии. Здесь ему никто не мешал заниматься творчеством. Он пишет музыку к своим старым немым картинам, озвучивает «Золотую лихорадку», пишет мемуары, которые станут основой биографического художественного фильма «Чаплин». Он снимает еще несколько картин, в том числе «Король в Нью-Йорке», в котором сам исполняет главную роль, и «Графиню из Гонконга», где сыграли Софи Лорен и Марлон Брандо.





В высшем обществе актера не забывают: королева Елизавета II посвящает его в рыцари. И все же он безумно тоскует по Америке, которая так несправедливо с ним обошлась. Туда он вернется лишь однажды — за почетным «Оскаром» в 1972 году.





25 декабря 1977 года, на 89-м году жизни, Чарльз Спенсер Чаплин скончался во сне. Его похоронили на местном кладбище, а на берегу Женевского озера установили памятник в честь великого артиста. К сожалению, даже после смерти Чаплина его не могли так просто оставить в покое. Через полтора года после смерти гроб с телом артиста выкопают и затребуют выкуп. Полиция арестует злоумышленников, а Чарли перезахоронили на другом кладбище под двухметровым слоем бетона.

«Жизнь — это пьеса, которую не отрепетировать. Поэтому пойте, плачьте, танцуйте, смейтесь и живите на полную катушку до тех пор, пока не упадет занавес и сцена не закончится, без всяких аплодисментов».