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Fox News: «нулевой пациент» заразился коронавирусом в лаборатории Уханя

16.04.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: naked-science.ru

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что первой заболела женщина, которая торговала креветками на уханьском рынке. Однако Fox News заявляет, что там никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

В Ухане находится институт вирусологии, причем находится он всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов, заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters.


 

 
 
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Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению...
 
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