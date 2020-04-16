Источник материала: Ежедневник

фото: naked-science.ru

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Fox News: «нулевой пациент» заразился коронавирусом в лаборатории Уханя Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению...

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане, пишетРанее сообщалось, что первой заболела женщина, которая торговала креветками на уханьском рынке. Однако Fox News заявляет, что там никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.В Ухане находится институт вирусологии, причем находится он всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов, заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters.