ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чистый четверг отмечают православные христиане

16.04.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чистый четверг отмечают православные христиане

Православные христиане продолжают готовится к Пасхе. Сегодня Чистый четверг. 

Церковь вспоминает тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил важнейшее таинство – причастие. По традиции в этот день следует завершить все бытовые приготовления к Светлому воскресению. Праздничные богослужения пройдут как обычно. Сегодня стартует онлайн-трансляция основных служб. Её подготовила Белтелерадиокомпания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные христиане продолжают готовится к Пасхе. Сегодня Чистый четверг.  Церковь вспоминает тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» частично возобновит полеты в Италию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика