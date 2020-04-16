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Чистый четверг отмечают православные христиане
Источник материала: ОНТ
Православные христиане продолжают готовится к Пасхе. Сегодня Чистый четверг.
Церковь вспоминает тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил важнейшее таинство – причастие. По традиции в этот день следует завершить все бытовые приготовления к Светлому воскресению. Праздничные богослужения пройдут как обычно. Сегодня стартует онлайн-трансляция основных служб. Её подготовила Белтелерадиокомпания.
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Православные христиане продолжают готовится к Пасхе. Сегодня Чистый четверг. Церковь вспоминает тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил...
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