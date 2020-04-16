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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 220 литров спирта изъяли правоохранители у жителя Витебска Стоимость алкогольной продукции - свыше 1700 рублей. В отношении мужчины стартовал административный процесс. По словам несостоявшегося коммерсанта, спирт...

Стоимость алкогольной продукции - свыше 1700 рублей. В отношении мужчины стартовал административный процесс. По словам несостоявшегося коммерсанта, спирт российского производства он приобрел у наших соседей еще до закрытия границы. Но вот продать товар не смог, только и занимался, что поисками клиентов.