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220 литров спирта изъяли правоохранители у жителя Витебска
Источник материала: БTСтоимость алкогольной продукции - свыше 1700 рублей. В отношении мужчины стартовал административный процесс. По словам несостоявшегося коммерсанта, спирт российского производства он приобрел у наших соседей еще до закрытия границы. Но вот продать товар не смог, только и занимался, что поисками клиентов.
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Стоимость алкогольной продукции - свыше 1700 рублей. В отношении мужчины стартовал административный процесс. По словам несостоявшегося коммерсанта, спирт...
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