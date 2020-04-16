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В Борисове правоохранители раскрыли серию краж из гаражей и задержали подозреваемого

16.04.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Им казался 22-летний местный житель. Известно, что молодой человек не был судим. В милиции считают, что на счету парня как минимум 4 эпизода. К тому же, он не смог спокойно пройти мимо фургона, стоящего недалеко от гаража. Из автомобиля подозреваемый забрал навигатор и аккумулятор. 

 
 
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Им казался 22-летний местный житель. Известно, что молодой человек не был судим. В милиции считают, что на счету парня как минимум 4 эпизода. К тому же, он не смог...
 
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