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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове правоохранители раскрыли серию краж из гаражей и задержали подозреваемого Им казался 22-летний местный житель. Известно, что молодой человек не был судим. В милиции считают, что на счету парня как минимум 4 эпизода. К тому же, он не смог...

Им казался 22-летний местный житель. Известно, что молодой человек не был судим. В милиции считают, что на счету парня как минимум 4 эпизода. К тому же, он не смог спокойно пройти мимо фургона, стоящего недалеко от гаража. Из автомобиля подозреваемый забрал навигатор и аккумулятор.