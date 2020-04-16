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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера В Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера, сумму правоохранители не уточняют. Однако известно, что на похищенные финансы злоумышленники...

В Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера, сумму правоохранители не уточняют. Однако известно, что на похищенные финансы злоумышленники сумели купить автомобиль, часть потратили на ежедневные нужды, а то, что осталось, изъято. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Как рассказали в милиции, выйти на фигурантов удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.