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В Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера
Источник материала: БTВ Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера, сумму правоохранители не уточняют. Однако известно, что на похищенные финансы злоумышленники сумели купить автомобиль, часть потратили на ежедневные нужды, а то, что осталось, изъято. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Как рассказали в милиции, выйти на фигурантов удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
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В Каменце задержаны подозреваемые в краже наличных у пенсионера, сумму правоохранители не уточняют. Однако известно, что на похищенные финансы злоумышленники...
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