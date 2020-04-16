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«Он сам парень от сохи». Влиятельный бизнесмен обзавелся 21 гектаром земли на родине Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Влиятельный бизнесмен и глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин обзавелся 21 гектаром земли в соседней с Александрией-2 деревне Химы. Об этом свидетельствуют данные единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Что это за земля и для чего она предназначена — в материале REALTY.TUT.BY.
Недавно
Совсем рядом с Александрией-2 находится деревня Химы Оршанского района Витебской области, которую еще в 2011 году тоже решили сделать
В течение же 2018−2019 годов Тетерин обзавелся еще 9 участками вблизи деревни Химы. Их общая площадь — около 21,3 гектара. Целевое назначение — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Земля принадлежит Тетерину на праве пожизненного наследуемого владения. Предоставлены участки решениями Оршанского райисполкома. Они расположены приблизительно внутри вот таких границ:
Как говорят знакомые с этой историей источники, на этой земле Тетерин действительно может заняться сельским хозяйством. «Да он же и сам такой — парень от сохи», — добавляет один из собеседников портала.
По словам источников, в окрестностях у Тетерина есть также конюшня и пасека.
Кто такой Сергей Тетерин?
Сергею Тетерину 59 лет. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.
Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.
Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом (как минимум — бар «Свободы, 4»), а также
Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз
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Земли находятся через мост от деревни Александрия-2. Они принадлежат бизнесмену на праве пожизненного наследуемого владения.
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